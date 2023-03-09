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【英國王室】哈里梅根幼女在美受洗 首用「公主」頭銜

環球社會熱點 11:31 2023/03/09

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英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）於2021年在美國誕下女兒莉莉貝特，外界關注她何時獲得頭銜。哈里梅根發言人表示，莉莉貝特公主（Princess Lilibet Diana）已經在美國受洗，是次為莉莉貝特首次使用公主頭銜。

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發言人表示，哈里梅根在3月3日時已在加州家中，為現在已21個月大的莉莉貝特舉行一個私人受洗儀式，主持儀式的洛杉磯主教John H Taylor。發言人在公告中，首次稱呼莉莉貝特為「公主」（Princess）。

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發言人透露，哈里梅根此前亦已向英王查理斯（King Charles）、王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）、哥哥威廉王子（Prince William）及凱特（Princess Catherine）發出邀請，但他們未有出席。

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根據已故英王喬治五世（George V）在1917年頒布的規定，只有君主的子女及孫子女才會自動獲得「公主」（Princess）或「王子」（Prince）頭銜。所以莉莉貝特出生時並未享有公主頭銜，查理斯繼位後，白金漢宮曾指將會在適當的時候更新網站資料。

有分析指，是次公告首次證實，哈里梅根打算日後為兩名子女使用頭銜。兩人此前曾指，會讓子女長大後自行決定是否使用頭銜。

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責任編輯：李俊儀

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