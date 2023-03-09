▲ 【投行困境】野村據報削減日本高管的娛樂開支預算約30% 藉以加大成本控制力度

外電引述消息報道，基於上半年盈利欠佳，野村控股計劃削減高級管理層的娛樂開支預算約30%，預期受影響的包括管理層及高級董事總經理，藉以加大成本控制力度。

報道指，野村是次削減娛樂開支預算，尚未知道會否影響日本以外的管理層。野村指，「該行不會對個別成本項目發表評論，但一直致力於不斷審查及維持成本控制」。

娛樂開支在日本是展開業務的重要組成部分，在日本與客戶喝酒、用餐及打哥爾夫球，均能有助與客戶建立關係，但據國家稅務局最新資料顯示，自2020年疫情以來，有關開支預算已減少25%。

有分析指，娛樂支出是野村最先可限制的支出之一，及後才來會採取更大規模的削減成本措施，如削減花紅，而削減娛樂開支預算不會對業務構成重大影響，但要招攬生意、增加新客及擴大現有客戶業務合作，中線仍屬必要開支。

野村截至去年9月底止上半財年，純利下跌64%，但於截至12月止季度，盈利有好轉跡象。

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編輯：陳韻妍