【WhatsApp新功能】WhatsApp測試「Expiring Groups」　自選日期提醒解散群組

▲ WhatsApp強調，「Expiring Groups」只是一種提醒功能，而不會作出自動刪除群組的動作。（法新社）

大家的WhatsApp內總會有不同性質的群組，有些會長期使用，亦有些只是因短期或臨時的活動項目而建立，理應可在事後刪除。為幫助用戶更方便處理不同性質的群組，現時WhatsApp正測試「Expiring Groups」功能，可自選日期並提醒用戶解散群組。

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WhatsApp表示，新功能的目標是為特定事件建立的群組設置到期日，只要於群組內點擊「Expiring Groups」的新選項，就會顯示數個時間段，包括1天、1周、自定義日期和刪除日期。當選擇某日子後，WhatsApp就會在那天提醒用戶刪除該群組。

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WhatsApp強調，「Expiring Groups」只是一種提醒功能，而不會作出自動刪除群組的動作。鑑於不少用戶都會忘記他們創建的群組，例如為某朋友慶祝生日創建的臨時群組，這時就可在生日後的一天設置為通知日期，以便WhatsApp 提醒用戶刪除它，為手機等設備釋放更多儲存空間。

責任編輯：陳卓賢

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