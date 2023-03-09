  • 23°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 11:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

FBI局長警告 TikTok恐威脅美國國家安全

環球政治 11:02 2023/03/09

分享：

分享：

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）周三（8日）於國會參議院聽證會警告，TikTok或對美國國家安全構成威脅，聲稱中方或利用TikTok控制數百萬計美國人的數據。

美參院推跨黨法案 禁TikTok等外國科技產品 【下一頁】

參院情報委員會就美國安全面臨的全球威脅舉行聽證會，雷伊會上表示TikTok雖然是私人企業，但質疑中國政府仍可利用TikTok操作數據。

他指控中國當局可以使用TikTok控制數百萬美國人設備上的軟件，並推動敘事在多項議題上分裂美國人。

雷伊形容TikTok是在中國政府控制範圍内的工具，更會引發國家安全方面的擔憂。

金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰 【下一頁】

雷伊更指控TikTok於中美兩地採取截然不同的運作模式，在美國向孩子灌輸窒息挑戰等社會毒藥，於中國卻鼓勵孩子專注數學和科學並建設國家。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）及國家安全局局長中曾根（Paul Nakasone）在内的美國高級情報官員，都一致認為TikTok對美國國安構成威脅。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】古特雷斯晤澤連斯基 冀糧食出口協議續履行
今日
【俄烏戰爭】古特雷斯晤澤連斯基 冀糧食出口協議續履行
英官警告如不加強打擊偷渡 恐有1億非法移民赴英
2023/03/08
英官警告如不加強打擊偷渡 恐有1億非法移民赴英
【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決
2023/03/08
【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決
【俄烏戰爭】德美媒體指北溪管道被炸 屬親烏團體所為
2023/03/08
【俄烏戰爭】德美媒體指北溪管道被炸 屬親烏團體所為
金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰
2023/03/07
金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰

你可能感興趣

【俄烏戰爭】古特雷斯晤澤連斯基 冀糧食出口協議續履行
今日 10:37
【俄烏戰爭】古特雷斯晤澤連斯基 冀糧食出口協議續履行
英官警告如不加強打擊偷渡 恐有1億非法移民赴英
12:48 2023/03/08
英官警告如不加強打擊偷渡 恐有1億非法移民赴英
【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決
12:05 2023/03/08
【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決
地緣政治 科技戰 美國 FBI

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】古特雷斯望烏糧食續出口 北約料巴赫穆特將失守（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國際婦女節】女子做足25年無薪主婦 獲前夫賠170萬
【國際婦女節】女子做足25年無薪主婦 獲前夫賠170萬
【俄烏戰爭】德美媒體指北溪管道被炸 屬親烏團體所為
【俄烏戰爭】德美媒體指北溪管道被炸 屬親烏團體所為
【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決
【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決
全球外貌最吸引國家 印度意外高踞榜首
全球外貌最吸引國家 印度意外高踞榜首
馬斯克笑肌肉萎縮症員工 「唔做嘢」捱轟後急道歉
馬斯克笑肌肉萎縮症員工 「唔做嘢」捱轟後急道歉
【NBA】Ja Morant「曬槍」惹爭議 15億合約恐見財化水
【NBA】Ja Morant「曬槍」惹爭議 15億合約恐見財化水
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款