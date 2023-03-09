FBI局長警告 TikTok恐威脅美國國家安全

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）周三（8日）於國會參議院聽證會警告，TikTok或對美國國家安全構成威脅，聲稱中方或利用TikTok控制數百萬計美國人的數據。

美參院推跨黨法案 禁TikTok等外國科技產品 【下一頁】

參院情報委員會就美國安全面臨的全球威脅舉行聽證會，雷伊會上表示TikTok雖然是私人企業，但質疑中國政府仍可利用TikTok操作數據。

他指控中國當局可以使用TikTok控制數百萬美國人設備上的軟件，並推動敘事在多項議題上分裂美國人。

雷伊形容TikTok是在中國政府控制範圍内的工具，更會引發國家安全方面的擔憂。

金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰 【下一頁】

雷伊更指控TikTok於中美兩地採取截然不同的運作模式，在美國向孩子灌輸窒息挑戰等社會毒藥，於中國卻鼓勵孩子專注數學和科學並建設國家。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）及國家安全局局長中曾根（Paul Nakasone）在内的美國高級情報官員，都一致認為TikTok對美國國安構成威脅。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲