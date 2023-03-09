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【搜尋引擎】DuckDuckGo推測試版AI工具　編寫摘要回答用戶查詢

科技 12:15 2023/03/09

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DuckAssist只會從維基百科和大英百科全書一類可靠渠道來獲取訊息。（DuckDuckGo）

隨著ChatGPT應用愈趨普及，更多科企都將旗下產品加入人工智能（AI）的元素。搜尋引擎DuckDuckGo日前宣布，推出測試版AI工具「DuckAssist」，能夠編寫摘要來回答用戶的搜索查詢。

【ChatGPT】Salesforce夥OpenAI推聊天機械人　加強Slack即時通訊功能

DuckDuckGo表示，DuckAssist採用OpenAI的自然語言技術，並會設置於DuckDuckGo網站搜索結果頁面的頂部，生成用戶搜索查詢的答案，這將比傳統搜索結果更為直接。

有別於一般AI搜索助手，會從數千個網站的內容搜索及生成資料；DuckAssist只會從維基百科和大英百科全書一類可靠渠道來獲取訊息，以防止生成答案時提供不正確的訊息。

【YouTube廣告】YouTube停止投放「重疊式廣告」　將於4月6日生效

DuckDuckGo強調，DuckAssist並不會記錄用戶的查詢或瀏覽歷史記錄。現時該AI工具無需註冊，用戶就可直接使用，而未來數月將計畫加入更多AI輔助功能。該公司表示，如果DuckAssist測試版進展順利，也會未來數周內將它正式添加到瀏覽器中。

責任編輯：陳卓賢

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