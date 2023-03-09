【比亞迪1211】比亞迪升逾2%　「F品牌」新車諜照曝光

▲ 【比亞迪1211】比亞迪「F品牌」新車諜照曝光

據內媒報道，從相關渠道獲取了一組比亞迪 （01211） 新車諜照，消息人士透露，該車是比亞迪的「F品牌」旗下車型，車型代號為「SF」。比亞迪現升2.8%，報223.4元。





消息人士指出，新車內部代號為「SF」，是一款硬派越野SUV，新車綜合續航達到1200公里，最大輸出功率超過500千瓦，同時還配有前後差速鎖加電中鎖，採用非承載式車身結構，越野性能將超越功率高達430千瓦平治G Class（G63）。

消息指，該款車型售價預計在40萬至60萬之間，將在今年年內預售。

此前，有傳比亞迪將 發布專業個性化品牌，而該品牌旗下首款產品也會同時推出。首款產品將聚焦越野領域，內部代號為「F品牌」，在整體性能上對標平治的「G系」。 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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編輯：姚卓然