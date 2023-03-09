  • 23°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 11:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪1211】比亞迪升逾2%　「F品牌」新車諜照曝光

股市 11:00 2023/03/09

分享：

分享：

【比亞迪1211】比亞迪「F品牌」新車諜照曝光

據內媒報道，從相關渠道獲取了一組比亞迪 （01211） 新車諜照，消息人士透露，該車是比亞迪的「F品牌」旗下車型，車型代號為「SF」。比亞迪現升2.8%，報223.4元。

消息人士指出，新車內部代號為「SF」，是一款硬派越野SUV，新車綜合續航達到1200公里，最大輸出功率超過500千瓦，同時還配有前後差速鎖加電中鎖，採用非承載式車身結構，越野性能將超越功率高達430千瓦平治G Class（G63）。

消息指，該款車型售價預計在40萬至60萬之間，將在今年年內預售。

此前，有傳比亞迪將發布專業個性化品牌，而該品牌旗下首款產品也會同時推出。首款產品將聚焦越野領域，內部代號為「F品牌」，在整體性能上對標平治的「G系」。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

相關文章：

【比亞迪1211】比亞迪據報「F品牌」首款產品聚焦越野領域　對標平治「G系」　股價午後續挫近3%

【比亞迪1211】比亞迪據報預留逾200億美元　三年大力發展電動商用車市場

【電動車】一文看清中資電動車廠2月交付量　比亞迪理想蔚來按年倍增、小鵬汽車未止跌

編輯：姚卓然

電動車 汽車 新能源 港股 比亞迪
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】騰訊美團跌1%　電視廣播、香港科技探索破頂後齊回吐　恒指早段反覆靠穩（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】維天運通2482掛牌跌3% CEO杜兵：內地經濟復甦可帶動業務增長加快
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？
【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？
【美股收市】道指跌58點　納指升0.4%　美10年期債息撲4厘　鮑威爾：未決定3月加息幅度（不斷更新）
【美股收市】道指跌58點　納指升0.4%　美10年期債息撲4厘　鮑威爾：未決定3月加息幅度（不斷更新）
【電視廣播TVB】電視廣播抽升85%　《TVB識貨》淘寶首播485萬人次收看、有大戶趁高位只沽不買
【電視廣播TVB】電視廣播抽升85%　《TVB識貨》淘寶首播485萬人次收看、有大戶趁高位只沽不買
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款