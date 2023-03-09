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【電視廣播TVB】直播電商概念連炒5日後回氣　TVB升33%後倒跌、HKTVmall母企跌半成

當炒股 11:18 2023/03/09

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【電視廣播TVB】直播電商概念連炒高5日後回氣

TVB電視廣播 （00511） 上周宣布在淘寶直播播放電商帶貨節目後，股價連續5個交易日異動。TVB周四早段曾升33%，高見17.9元，創約4年高位後，一度倒跌一成。至上午11時17分，TVB股價報12.94元，跌3.4%，成交達9.4億元。

昨日宣布4月中試播70條直播購物平台的HKTVmall 母企香港科技探索 （01137） ，早市炒高13%後倒跌，最新跌5.6%，暫報6.42元，成交3.88億元。

昨日一同炒升的媒體影視股今早也跟隨回吐，有線寬頻 （01097） 跌10%，鳳凰衛視 （02008） 跌5%。昨日爆升3.2倍的邵氏兄弟 （00953） 跌25%。

不過，英皇文化產業 （00491） 今日續升95%創52周高，橙天嘉禾 （01132） 升13%。

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港股 HKTV 電影股 TVB 電視廣播（00511） 香港科技探索（01137） 鳳凰衛視（02008） 橙天嘉禾（01132） 英皇文化產業（00491） 有線寬頻（01097）
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