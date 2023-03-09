【新股IPO】維天運通2482全日跌2%   CEO杜兵：內地經濟復甦可帶動業務增長加快

▲ 【新股IPO】維天運通2482掛牌

內地數字貨運平台、螞蟻集團持股的維天運通 （02482） 周四（9日）首掛，曾低見2.7元，較上市價2.9元跌6.9%，收報2.84元，跌2.1%，不計手續費，一手（1000股）蝕60元，成交額3790萬元。

維天運通為兔年本港首家上市的企業，集團對口罩令撤銷及成為兔年第一股感榮幸。首席執行官杜兵表示，螞蟻集團為公司投資者，主要提供資金支持，目前合作不多。

杜兵指，維天運通為創新物流業務，對廣闊的市場空間有信心，面對物流市場競爭是必然的事，隨內地經濟復甦，相信業務增速會加快，也能修復盈利。

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記者：宋佩恩