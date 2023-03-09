  • 25°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】維天運通2482全日跌2%   CEO杜兵：內地經濟復甦可帶動業務增長加快

新股IPO 16:26 2023/03/09

分享：

分享：

【新股IPO】維天運通2482掛牌

內地數字貨運平台、螞蟻集團持股的維天運通 （02482） 周四（9日）首掛，曾低見2.7元，較上市價2.9元跌6.9%，收報2.84元，跌2.1%，不計手續費，一手（1000股）蝕60元，成交額3790萬元。

維天運通為兔年本港首家上市的企業，集團對口罩令撤銷及成為兔年第一股感榮幸。首席執行官杜兵表示，螞蟻集團為公司投資者，主要提供資金支持，目前合作不多。

杜兵指，維天運通為創新物流業務，對廣闊的市場空間有信心，面對物流市場競爭是必然的事，隨內地經濟復甦，相信業務增速會加快，也能修復盈利。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

ET財智Talk
【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

相關文章：【新股IPO】九方財富9636以17元定價　超購近1.6倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

相關文章：【新股IPO】絕味食品計劃赴港上市　去年盈利料大挫逾七成

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO 維天運通（02482）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【字節跳動】北京市監局調研抖音集團　稱深化政企合作、合力規範直播帶貨價格

下一篇文章

【港股市況】中資電訊股逆市升、中移動升3%　電視廣播、香港科技探索齊回吐　恒指跌125點穿二萬關（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌32點、納指期貨跌0.2%　鮑威爾：未決定3月加息幅度（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌32點、納指期貨跌0.2%　鮑威爾：未決定3月加息幅度（不斷更新）
【港股市況】中資電訊股逆市升、中移動升3%　電視廣播、香港科技探索齊回吐　恒指跌125點穿二萬關（不斷更新）
【港股市況】中資電訊股逆市升、中移動升3%　電視廣播、香港科技探索齊回吐　恒指跌125點穿二萬關（不斷更新）
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？
【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款