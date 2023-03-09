▲ 【加密貨幣】Silvergate計劃逐步關閉業務並進行清盤 盤後重挫44%

在被加密貨幣圈風波牽連而致財務嚴重受損後，銀門資本（Silvergate Capital，美：SI）計劃逐步關閉業務並進行清算。消息一出後，銀門資本股價盤後重挫43.8%，報2.76億美元。

公司在一份聲明中指，考慮到最近的行業和監管動態，銀門資本認為有序結束銀行業務並自願清算是最好的出路，結束業務和清算計劃包括全額償還所有存款。公司同時正在考慮如何以最佳方式解決索賠、保存資產的剩餘價值，包括其專利技術和稅收資產。

銀門資本暴雷正值它受到監管部門嚴密審查之際，公司與已破產幣圈巨頭FTX和Alameda Research之間的交易正受到美國司法部反欺詐部門的刑事調查。儘管公司堅稱無不當行為，但虧本出售資產、關閉旗艦支付網絡還是讓Silvergate在麻煩中愈陷愈深。

銀門資本成立於1988年，向工業客戶提供貸款。文件顯示公司提供傳統服務，比如商業和住宅地產貸款。但在2013年，這家總部位於加利福尼亞州La Jolla的公司開始吸引加密貨幣客戶。

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編輯：姚卓然