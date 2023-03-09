【俄烏戰爭】古特雷斯晤澤連斯基 冀糧食出口協議續履行

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周二（7日）訪問烏克蘭，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），尋求後者同意，繼續履行烏克蘭糧食出口協議。

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由聯合國及土耳其斡旋，俄羅斯與烏克蘭同意的烏國糧食出口四方協議將需在3月18日更新，惟憂慮俄國或拒絕更新協議。古特雷斯此行正是希望，澤連斯基能確保烏方繼續參與。

古特雷斯會議後表示，聯合國對現時兩國戰爭取態十分明確，俄羅斯入侵烏克蘭違反聯合國憲章及國際法。他亦感謝澤連斯基在困難時期接待自己，再次強調黑海糧食出口協議的重要性。

古特雷斯周三（8日）發表聲明，指能確保烏克蘭有合理和平前，聯合國將持續協助緩和戰爭帶來﹑對烏克蘭人民及全球社會的影響。

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發言人指古特雷斯當日相信與澤連斯基就延續糧食協議及其他相關議題，展開全方面商討。聯合國及土耳其的代表預計持續舉行會議，嘗試維持四方糧食出口協議。

俄烏戰爭爆發後，多達2,000萬噸烏克蘭糧食無法出口。因此，4方代表終在去年7月簽署出口協議，讓烏克蘭糧食恢復經黑海出口至其他國家。根據土耳其聯合合作中心數據，協議已促成約2,300萬噸糧食出口。

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責任編輯：吳漢培