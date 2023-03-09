港怡醫院婦科腫瘤治療中心 跨專科團隊配嶄新科技 冀為病人提供個人化治療

癌症治療及科技發展日新月異，有私家醫院開設專治婦科腫瘤的治療中心和委員會，並引入嶄新的手術科技，冀能在跨專科醫療專業團隊的協助下，為婦科腫瘤病人提供個人化治療服務。有早期子宮內膜癌患者利用先進手術進行子宮切除後，坦言：「完全感受不到痛楚，術後第三日已可出院，比預期要早」。有婦科腫瘤醫生提醒，絕大部分子宮內膜癌都會出現症狀，建議婦女要提高警覺，亦宜定期進行檢查，及早發現有否患上其他婦科癌症。

▲ 港怡醫院開設婦科腫瘤治療中心，由跨專科醫療團隊為婦科癌症病人提供一站式的醫療服務。（左起：婦科癌症康復病人莊女士、港怡醫院婦科腫瘤治療中心聯席總監吳東耀醫生、港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生、港怡醫院婦科腫瘤治療中心聯席總監陳嘉倫醫生、婦科癌症康復病人Jade ）

港怡醫院於年初開設婦科腫瘤治療中心，並成立婦科腫瘤學委員會，由跨專科的醫生如婦科腫瘤科、臨床腫瘤科、放射科、麻醉科、結直腸外科、病理科；以及護士和專職醫療人員等組成。中心聯席總監陳嘉倫醫生表示，委員會的專家會定期召開會議，深入討論所有婦科癌症病人的個案，並審核所有治療方案，確保病人得到安全有效的治療及程序。

醫院其中引入的先進手術，包括單孔腹腔鏡手術（SILS）和經陰道自然腔道內鏡手術（vNOTES）等。單孔腹腔鏡手術（SILS）只需在肚臍開1.5至2.5厘米的切口，並容許5至12毫米的手術儀器通過，取出組織樣本後進行體外切除術，切除的組織皆留在標本袋內，不會遺留在腹腔，確保安全性；嶄新的經陰道自然腔道內鏡手術（vNOTES），則毋須在身體表面開切口。中心另一聯席總監吳東耀醫生表示：「新一代的手術機械人系統，可讓醫生在精確、靈活及操控度高的情況下進行手術，減低出血風險、術後疼痛感、發生併發症的機會等，讓病人康復更快。」

70歲莊女士是受惠於先進手術科技的其中一人。她向來身體健康，惟三年前接受婦科檢查後，赫然發現患上早期子宮內膜癌。她到醫院求醫並接受經陰道自然腔道內鏡（vNOTES）子宮切除手術，「完全感受不到痛楚，術後第三日已可出院，比預期更早了一天。」至今其癌症未再有復發，只需定期覆診。

另一位同樣患子宮內膜癌的Jade，30多歲，去年確診後獲告知需切除子宮、輸卵管和卵巢，術後將無法生育，她坦言心情跌至谷底，感覺猶如世界末日，「當時正值拼搏事業的黃金時期，本身亦希望與丈夫計劃生育」。及後她尋找另一醫學建議，得悉可以先嘗試配戴子宮環加服用荷爾蒙藥，毋須急於考慮侵入性的手術。她至今並無發現癌症復發，並打算嘗試人工受孕。

陳嘉倫醫生提醒，絕大部分子宮內膜癌都會出現症狀，包括異常出血、月經週期不規則等，建議婦女要提高警覺，若發現有病徵應及早求醫及接受治療。早期子宮頸癌則未必有症狀，建議25歲以上有性經驗的女士，定期接受婦科檢查。

港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生表示，中心採用最新的婦科腫瘤手術及機械人系統，冀能為病人帶來更多手術選擇，亦期望可繼續在尖端儀器或手術方面參與臨床研究，同時促進專業及學術交流及發展。

(特約)