萬通保險持續創新 多元化危疾保障 拓新領域

▲ 萬通保險行政總裁葉嘉年表示「創新」是引領業務發展的動力引擎，並配合先進科技，全面協助客戶妥善規劃未來。

獎項︰最受歡迎危疾保障

近年，本港患上嚴重疾病的個案有不斷上升的趨勢，加上經歷了三年疫情，大眾對健康保障意識亦有所提升。萬通保險與時並進，憑藉多元化及創新的保障項目，旗下的皇牌危疾保障計劃「首選健康加護保／愛護保」於「優秀保險企業大獎2022」中獲評選為「最受歡迎危疾保障」，絕對實至名歸。

現今本港最普遍的三大危疾分別為癌症、心臟病及中風，單是癌症個案於2020年便達34,179宗，在10年間升幅超過26%^。此外，癌症的治療期一般較長，所需的費用動輒逾百萬元，由此可見，危疾保障對健康極為重要。萬通保險行政總裁葉嘉年表示，為了讓大眾獲得更全面的保障，萬通保險不斷優化其危疾產品，並注入創新元素，提供具特色的全面危疾保障方案，讓客戶享有安心保障之餘，亦可同時為財富增值，達至雙贏。

創新保障 加強競爭優勢

面對日益激烈的市場競爭，葉嘉年指萬通保險以客戶的需要為先，不時優化保障項目，令計劃更全面。隨著癌症患者有年青化的趨勢，萬通保險為「首選健康加護保／愛護保」設有港澳市場首創的精／卵細胞冷凍保存保障，讓確診癌症的客戶於未來仍可延續生育計劃。此外，「首選健康愛護保」接受懷孕第22週起便可為孩子投保，母親懷孕時亦可享有保障；而孩子出生後亦即可獲得保障，非常貼心。

兩款計劃的保障非常全面，更涵蓋精神健康的保障，包括嚴重憂鬱症、精神分裂症或躁鬱症。而越趨普遍的眼科疾病如青光眼、黃斑部病變／早發性白內障亦在保障範圍內。在兒童嚴重疾病保障方面，更涵蓋多達18種疾病，包括專注力失調及過度活躍症（ADHD）、自閉症、妥瑞症等。

▲ 萬通保險的皇牌產品「首選健康加護保／愛護保」 為客戶提供保障及財富增值雙贏效益。

此外，萬通保險不時優化計劃及理賠方式，令客戶更受惠，例如為復發率較高的癌症、心臟病或中風提供多達合共5次賠償。了解到癌症的治療期較長及需要的保障亦較多，計劃將癌症賠償的等候期縮短，無論是復發、轉移、原有的或是新的癌症，兩次癌症的確診期可縮短至1年，而賠償額則為50%基本保障額，同時，提供無等候期的持續癌症現金津貼，每月津貼為1%基本保障額，最長可達180個月。計劃亦提供心臟病及中風現金津貼，一旦確診心臟病或中風，客戶可獲每月1%基本保障額的心臟病及中風現金津貼，津貼總額最高可達60%基本保障額。此外，不少人視購買危疾保障為「消耗性消費」，若健康無恙，所繳的保費便會白付。就此，「首選健康加護保／愛護保」於指定保單周年日起，提供現金價值回奉，只要已賠償金額少於100%基本保障額，客戶於選擇退保時，可獲取保單已累積的現金價值以及終期紅利，並無須扣除任何曾支付的賠償金額，讓客戶在健康與財富方面享有進可攻、退可守的雙重優勢。

▲ 萬通保險在「優秀保險企業大獎2022」中獲頒兩個獎項，當中包括連續三年榮膺的「最受歡迎危疾保障」。

融入創新元素 貼心滿足客戶需要

萬通保險憑藉以心待客的宗旨，今年再次於「最受歡迎危疾保障」組別中獲得嘉許，葉嘉年表示︰「『創新』是引領我們業務發展的動力引擎，我們推出在不同保障範疇均作出優化的『首選健康加護保』及『首選健康愛護保』，為客戶提供更全面的危疾保障。展望未來，萬通保險會繼續創新，並糅合先進科技，全面協助客戶妥善規劃未來，體現『未來在我手』的品牌承諾。」

資料來源：^醫院管理局香港癌症資料統計中心，十大癌症於2011年及2020年發病數字

（特約）