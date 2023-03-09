▲ 【美國經濟】聯儲局《褐皮書》指未來數月經濟環境難大幅改善 薪酬升幅料逐步放緩

美國聯儲局最新《褐皮書》顯示，今年初美國整體經濟活動有輕微增加趨勢，供應鏈瓶頸問題已紓緩，消費開支保持平穩，庫存水平持續改善，但部分地區認為高通脹及高利率將繼續損害消費者的可支配收入及購買力，部分則憂慮信用卡債券上升，基於未來前景仍不明朗，預期未來數月經濟環境難以大幅改善。

缺乏托兒服務影響勞動力參與度

報告指，勞動力市場依然強勁，即使部分企業暫停招聘，偶而亦聽到裁員消息，但整體就業情況持改善，而尋找具特定技能或經驗的人才仍具挑戰，而部分地區缺乏托兒服務，亦影響勞動力參與度。即使勞工市場偏緊，部分地區發現企業開始削減遙距工作的選項。薪酬方面，整體薪酬溫和增長，預期未來一年薪酬升幅會逐步放緩。

通脹壓力持續擴散，但大部分地區的物價上升幅度已放緩，惟即使物流及航運成本已下降，部分地區的進口能源及原材料成本仍在上升，而且有企業認為，要將成本轉嫁予消費者有難度。

房地產方面，樓價大致平穩或略為下降，租金則略有上升，而整體樓價及租金仍企於高企，令人憂慮房地產的可負擔能力。

是次《褐皮書》是根據12家聯儲銀行截至2月27日收集資料而得出的結果。

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編輯：陳韻妍