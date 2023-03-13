豈只是「真年金」 萬通終身年金集增值、退休及傳承於一身

▲ 萬通保險行政總裁葉嘉年認為終身年金能有效對沖長壽引致的財務風險。

獎項︰最佳年金產品

每天營營役役地生活，誰不憧憬日後享有退而無憂的日子？退休是上班一族必經的人生階段，值得大家認真地好好規劃。作為本港市場的年金先鋒，萬通保險一直與時並進，自2002年推出市場首個終身年金計劃後，不斷優化其產品。今天，萬通保險的年金計劃，除了年金保證終身派發及備有11款年金權益選擇外，同時亦是資產增值和財富傳承的理想方案，突顯其獨特的產品優勢。

終身年金解鎖長壽風險

近年，市民對退休規劃的意識大大提升，「年金」成為不少人選擇的退休方案。「退休」是人生中的重要命題，要真正退而無憂，建立充裕的退休儲備是關鍵所在，可是誰能準確預測自己的「壽命」或「退休年期」呢？萬一活得較預期長壽，退休儲備便會出現「赤字」。

萬通保險行政總裁葉嘉年表示：「『退休』是人生中的『已知』，可是，壽命卻是個『未知』。雖然我們可以決定退休生活的質素，也可以適當地減少開支應對有機會延長的退休生活年期，但要避免因長壽而引致財務風險，陷入財務困境，終身年金是個理想的退休規劃方案。」

現時，市面上所提供的年金計劃大致分兩大類，一種為受保人於指定期內分期支付保單所累積的金額，一般為10年、20年不等，由於此類計劃未能提供長享長有的年金收入，故此難以保障長壽的風險。另一種則會於受保人退休後每月提供年金收入，不設派發期限，直至受保人百年歸老；保證終身派發的「真年金」能提供具持續性的現金流，即使壽命較預期長，亦無懼「坐食山崩」，晚年生活更有保障。環顧現時市場上的理財產品，只有保證終身派發至百年歸老的年金計劃能真正對沖長壽衍生的財務缺口。

個人化退休規劃 個人化年金選擇

萬通保險的「萬通終身年金」備有11款年金權益選擇，提供現時市場上最多元化的選擇。葉嘉年表示：「我們不時透過前線理財顧問了解客戶真正的需要，並堅持不斷創新，為客戶帶來多元選擇，切合個人化的退休規劃需要。」萬通終身年金除提供定額終身年金外，更備有每兩年年金金額會自動增加5%的年金選擇，有助抵銷通脹。此外，亦有可以與配偶共享的年金選擇，即使其中一位不幸離世，另外一位仍可繼續領取年金至終老。若選擇危疾雙倍年金，則可於確診患上常見危疾如癌症、心臟病或中風時，獲得以雙倍計算的年金金額，並可長達60個月，其後仍可繼續收取原有的年金金額，直至百年歸老。

持續創新 應對轉變

市民對財富管理的需要不斷在轉變，這亦啟發萬通保險不斷為其年金產品進行優化的需要。隨着財富傳承的理財概念越趨盛行，令市民的理財規劃，由以「退休」作為目標，發展至要同時滿足「財富傳承」的需要。就此，萬通終身年金讓客戶可靈活將全數累積的現金價值轉為終身年金，又或只轉換部分作年金，餘額則繼續於保單帳戶內繼續累積增長。而透過更改保單持有人／受保人的安排，更可將保單所累積的財富直接傳承給下一代，令後代亦可享有終身年金。換言之，一份年金保單，便可滿足資產增值、退休規劃及財富傳承三大人生理財目標。

▲ 萬通保險在「優秀保險企業大獎2022」中獲頒兩個獎項，當中包括連續5年獲頒「最佳年金產品」，印證了他們在產品策略、服務質素的卓越表現。

建立健康保障安全網 退休規劃更周全

對於退休規劃，葉嘉年建議應注意三方面：（一）提前規劃—因為財富越早累積，時間的複利效果就越可觀。（二）應對好長壽風險—隨著平均壽命不斷延長，必須確保退休後擁有穩定且可持續的現金流，應付漫長的退休生活。（三）健康保障安全網—於退休後，醫療費用將成為退休開支的一部分，因此，周全退休策劃亦應包括妥善的風險管理，趁年青及健康狀况良好時及早準備好保障額足夠的醫療保障和承保範圍全面的危疾保障，便可抵禦人生中的不確定性，若不幸患上嚴重疾病，治療嚴重疾病動輒數十萬、甚至上百萬元，而且亦有可能需要長期的復康護理，因而令退休生活的質素驟降，甚至觸及退休儲備的臨界點。

面對競爭激烈的市場環境，葉嘉年表示：「『創新』是我們業務發展的動力引擎。我們秉持『以人為本，科技賦能』的理念，從客戶的角度出發，通過科技賦能創新發展，提升營運效率及優化客戶服務體驗，使萬通保險成為一家創造價值，面向未來的國際級保險企業。」

（特約）