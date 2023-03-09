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【中國經濟】中國2月CPI按年升1%、PPI跌1.4%　齊低於預期

股市 09:56 2023/03/09

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【中國經濟】中國2月CPI按年升1%、PPI跌1.4%　齊低於預期

國家統計局表示，2月份CPI按年漲幅回落較多，主要是春節錯月，上年同期對比基數較高。中國2月CPI按年升1%，創去年2月新低，又低預期的升1.9%，而PPI亦按年跌1.4%，低預期的跌1.3%，

 國家統計局提到，在食品類別中，節後消費需求回落，加之天氣轉暖供給充足，大部分鮮活食品價格均有所下降，其中豬肉和鮮菜價格分別下降11.4%和4.4%，合計影響CPI下降約0.28個百分點，佔CPI總降幅五成多。

至於PPI方面，2月份，工業企業生產恢復加快，市場需求有所改善，PPI按月持平；受上年同期對比基數較高影響，按年繼續下降。

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編輯：姚卓然

經濟數據表現 經濟 中國 CPI PPI 國家統計局
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