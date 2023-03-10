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【ET開市直擊】港股失2萬關冇力彈？京東、友邦業績部署（歡迎觀眾問股）
股市 08:35 2023/03/10
港股失守20,000關，恒指周四高開後反覆受壓，收市跌125點，報19,925點，3日累計跌逾670點，港股短綫反彈乏力？京東 （09618） 周四收市後放榜，上季收入增逾7%，經調整淨利77億人民幣，勝市場預期，CEO承認「百億補貼」活動短期或影響業績，京東ADR（JD.US）錄雙位數跌幅；另一重磅藍籌友邦 （01299） 亦公布業績，去年新業務價值跌5%，末期息升5%，隨著內地放寬防疫措施，新業務價值於今年首兩個月回復增長，京東、友邦業績怎解讀？業績後該如何部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解答。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台
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責任編輯：葉淼
欄名 : ET開市直擊
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