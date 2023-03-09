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【打造品牌】鴻福堂拓年輕人市場　HFT Life注入港式文化

商業 09:32 2023/03/09

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擁有37年歷史的鴻福堂於2021年開拓年輕人市場，開設簡約咖啡店HFT Life，除提供咖啡、烘焙產品之外，更設有共享空間，雖然因為裝修成本高昂、校園停課等不利因素影響，延長了投資期，但隨著社會逐漸復常，HFT Life 2022年的生意額比前年同期大升5成，今年預期更會再多3成增長。

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鴻福堂早於1986年成立，「我們第一間店在葵涌，當時賣廿四味、龜苓膏等，雖然是傳統涼茶店，但配上酸枝傢俬、青銅鼎等，一洗舊派涼茶店不衛生的形象。」鴻福堂集團控股有限公司行政總裁兼執行董事司徒永富說，「與時並進」的DNA一直植根在品牌當中，在不同年代一脈相承，多年以來除研發新產品之外，亦將涼茶入樽售賣。

直至2021年，鴻福堂又有一個嶄新舉動：開設新派咖啡店HFT Life，走清新簡約風格，並設有共享空間讓客人放鬆心情，「當時是社運之後，社會氣氛不佳，疫情亦熾熱，香港人不開心，很多人需要在家工作，我們希望能提供一個空間給大家透透氣。」目標舖位要在社區之內，同時有空間感，那一年找舖位不難，他們一口氣就在堅道、跑馬地開了兩間舖。

當然亦不是所有傾談都順利，「也試過要談長達半年的，要說服業主，給他們信心，我們不只是一間麵包店或涼茶舖，而是中西合璧再加上港式文化融合其中」，如果要入大學的話，學校更要諮詢學生，審視trade mix等，需花不少心思與時間。

司徒永富不諱言，現在回頭望，開HFT Life是有點太早，因為沒預期疫情會持續那麼久，「新品牌需要成長期，有『種客』的過程，再加上第三、四波疫情要停課，影響了生意。」HFT Life的設計、裝修成本也高，「比普通鴻福堂高3成，部分投資要過百萬」，種種原因之下，品牌表示現在仍處於投資期。

台式胡椒餅日賣120個

早在疫情之前，鴻福堂就收購了「嚐麥手作」，其手作麵包順理成章放到HFT Life售賣，此外，店內亦有出售精品咖啡、輕食及鴻福堂產品等，現時HFT Life共有10間店，包括在理工大學及科技大學的店舖，「鴻福堂的目標顧客是媽媽們及上班族，是較成熟的市場，而HFT Life則是對生活有要求的年輕消費群。」

為了掌握客人口味，品牌除了定期做問卷調查及派出神秘顧客外，亦會請事務部同事到舖面訪談，現時已發展了不少皇牌產品，包括手作Bagel、湯品、酥餅等，其中台式胡椒餅就試過日賣120個，此外疫情期間亦有很多人購買即食餸菜包。

現時鴻福堂共有超過100間分店，人手可以與HFT Life互相補充，不過在專業知道方面就要再培訓一下，「HFT Life的同事要懂得沖咖啡，也要具備對烘焙產品的知識。」同事可經由鴻福堂管理學院以及相關手機App接受訓練及進行評估。此外，鴻福堂亦很重視「留人才」，推出不同的家庭友善措施，包括減少工時、在家工作，並為前線員工提供醫療券購買護理產品等。

冀今年營業額升3成

司徒永富說，疫情對他們的零售業務打擊不算大，「雖然旅客減少，但有本地消費者補給，此消彼長下，2022上半年零售生意額比去年同期只下跌2.8%。」他對HFT Life的前景審慎樂觀，「2022年對比2021年營業額上升了5成，當然2021年的基數較低；今年市民心情恢復，願意消費，加上旅客帶動，學生也回到學校，我們會繼續注入新意，合理期望是有20至30%增長。」

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本報記者：歐陽佩

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