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【港股市況】騰訊美團跌1% 電視廣播、香港科技探索破頂後齊回吐 恒指早段反覆靠穩（不斷更新）
港股輕微高開。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.6%，京東 （09618） 績前升逾2%，恒指高開31點，開報20082點，科指微跌不足1點，報3988點。
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財經日誌︰
焦點新聞︰
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
即市走勢︰
【11：17】創科 （00669） 升逾3%，高見82.75元。
【11：02】【比亞迪1211】比亞迪升逾2% 「F品牌」新車諜照曝光
【10：55】中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 升近2%，中電信 （00728） 升逾1%，聯通 （00762） 績後偏軟。
【10：50】【電視廣播TVB】直播電商概念連炒5日 TVB再升33%後曾倒跌、HKTVmall母企跌半成
【10：50】【新股IPO】維天運通2482掛牌跌3% CEO杜兵：內地經濟復甦可帶動業務增長加快
【10：45】東方海外 （00316） 升3%，中遠海運港口 （01199） 升2%，中遠海控 （01919） 升0.5%，中遠海能 （01138） 升一成，破頂高見9.03元。
【10：36】九毛九 （09922） 跌6%，呷哺呷哺 （00520） 跌近5%，海底撈 （06862） 跌逾2%。
【10：21】電視廣播 （00511） 破頂高見17.9元後終見回吐，最新轉跌4%，報12.84元。
【10：16】香港科技探索 （01137） 破頂高見7.7元後，股價倒跌逾3%，低見6.43元。
【10：04】汽車股個別發展，其中比亞迪 （01211） 升逾3%，高見224.8元。吉利 （00175） 跌0.6%，長汽 （02333） 跌2%，廣汽 （02238） 升0.4%。
【09：55】大市反覆回升，最新升約11點，報20063點，科指跌0.5%，報3971點。ATM向下，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%。
【09：51】越秀服務 （06626） 績後向下，股價早段跌一成，低見4.08元。
【09：48】英皇文化產業 （00491） 升幅擴大至近2倍，破頂高見0.25元，成交3297萬元。
【09：46】領展 （00823） 跌近1%，低見48.15元，領展房產基金股權 （02915） 今起買賣，現報4.19元。
【09：43】媒體股續炒上，英皇文化產業 （00491） 升逾8成，電視廣播 （00511） 、亞洲電視 （00707） 升2成，有線寬頻 （01097） 升12%，邵氏兄弟 （00953） 升近一成。
【09：40】維天運通 （02482） 首掛開報2.81元，較招股價2.9元低3.1%，以每手1000股計帳面蝕90元。
【09：38】大市開市後轉跌32點，報20018點，科指跌0.8%，報3957點。
【09：32】中國2月CPI按年升1%，PPI跌1.4%。
【中國經濟】中國2月CPI按年升1%、PPI跌1.4% 齊低於預期
【09：32】電視廣播 （00511） 再升一成，破頂高見14.8元，香港科技探索 （01137） 升13%，破頂高見7.7元。
【09：27】和黃醫藥 （00013） 未止跌，股價今早再低開逾6%。
【09：25】【業績│物管股】越秀服務挫6% 去年多賺16%、末期息增7%至10.9仙 林峰：對併購一直持開放態度（第二版）
【09：24】香港科技探索 （01137） 高開近3%。
【香港科技探索】HKTVmall 2月GMV按年跌逾27%至6.2億元
【09：22】【業績│電訊股】聯通低開2% 「中字頭」聯通：不能用老眼光看公司 去年多賺16.5%至167億元 末期息增14%至10.9分
【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.6%，京東 （09618） 績前升逾2%，恒指高開31點，開報20082點，科指微跌不足1點，報3988點。
【業績前瞻】藍籌京東3.9放榜 券商料上季利潤率續擴張、惟仍存履約壓力 關注管理層評補貼
【09：13】期指開報20087點，升56點。
【09：03】【比亞迪1211】比亞迪據報預留逾200億美元 三年大力發展電動商用車市場
【08：57】京東 （09618） 、港鐵 （00066） 、太古系等今日公布業績。
【08：55】恒指黑期升約72點，報20065點，道指期貨跌5點，報32808點。
【07：48】【新股IPO】九方財富9636以17元定價 超購近1.6倍一手中籤率100%（附分配結果連結）
【07：45】【Morning精點】鮑威爾誓言減慢經濟增長｜假冒yuu釣魚詐騙案一周內90宗報案
【07：45】港股ADR收報20037點，跌13點。滙豐 （00005） ADR折合報58.62元，較港收市價高0.67元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報349.15元，較港收市價低0.45元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.32元，較港收市價低0.43元或0.5%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國聯儲局主席鮑威爾重申終端利率可能會高於預期、高利率政策將會維持更長時間。美國2月ADP就業數據超預期，顯示勞動力市場仍然緊張，強化儲局激進加息的預期。美股變動不大，道指收市跌58點，收報32798點；標指升0.1%，收報3992點；納指升0.4%，收報11576點。
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責任編輯︰梁浩碩