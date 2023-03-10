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【恒指夜期+ADR】京東美股低港9% 夜期收市挫263點（不斷更新）
SVB Financial硅谷銀行（美：SIVB）出現恐慌，股價急瀉60%，拖累其他金融股表現，夜期急跌263點，收報19672點，中概股指數跌5.4%，收報6781點，加上京東 （09618） 發布業績後，市場不滿百億補貼，拖累美股股價急挫，較港收市價低9%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|京東美股
|163.59
|-8.8%
|美團ADR
|125.28
|-3.2%
|騰訊ADR
|331.57
|-2.5%
|滙豐ADR
|57.65
|-1.5%
|阿里巴巴美股
|81.80
|-3.2%
北水吸資縮至約6億 逾26億沽盈富基金
北水今日吸資縮至6.2億元，中移動 （00941） 、騰訊 （00700） 及中電信 （00728） 在最活躍股份中佔據首三位，分別錄得4.4億元、3.1億元及2.1億元淨流入。相反，盈富基金 （02800） 轉為淨走資26.6億元。恒指夜期微跌19點。
中資電訊股逆市升、中移動升3% 電視廣播、香港科技探索齊回吐 恒指跌125點穿二萬關
港股反覆跌逾百點，跌穿二萬關。恒生指數高開31點，午後曾升最多105點，其後掉頭回落，恒指最終收跌125點，收報19925點，成交1029億元。科指跌1.5%，報3930點。ATM跌1%至2%，中資電訊股逆市升，中移動 （00941） 升3%，聯通 （00762） 升0.6%，中電信 （00728） 升4%，創科 （00669） 升逾5%，電視廣播 （00511） 回吐15%、香港科技探索 （01137） 挫一成。
|恒指成分股
|收市價
（元）
|變幅
（%）
|貢獻/拖低
恒指（點）
|市盈率
（倍）
|滙豐
|58.55
|+1.0
|+18
|10
|中移動
|63.90
|+3.1
|+18
|9
|友邦
|85.50
|+0.9
|+14
|17
|美團
|129.40
|-1.9
|-18
|-27
|阿里巴巴
|84.50
|-1.5
|-21
|24
|鵬訊
|340.20
|-2.7
|-47
|11
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
焦點新聞︰
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
即市走勢︰
【03：00】夜期急跌263點，收報19672點
【23：42】恒指夜期挫117點
【19：28】恒指夜期跌19點，報19916點，低水10點。
【16：10】ATM跌1%至2%，中資電訊股逆市升，中移動 （00941） 升3%，聯通 （00762） 升0.6%，中電信 （00728） 升4%，創科 （00669） 升逾5%，電視廣播 （00511） 回吐15%、香港科技探索 （01137） 挫一成，恒指跌125點，收市跌穿二萬關，收報19925點，成交1029億元。科指跌1.5%，報3930點。
【16：00】恒指U盤前跌114點，報19936點。
【15：55】【新股IPO】工銀國際：港資本市場今年顯著回暖 主板成功發行的IPO項目數按年增29%
【15：48】【內房危機】恒大據報本月20日前公布部分債務重組條款
【15：43】港股收市前恒指跌約110點，報19940點。
【15：37】【電動車】小鵬汽車傳多位核心高管離任 兩聯合創始人遭削權
【15：34】騰訊 （00700） 尾市跌近2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌約1%。
【15：23】大市跌幅擴大至近100點，報19958點，跌93點。科指跌1.2%，報3943點。
【15：10】恒指跌約50點，再試穿20000點。
【15：10】【內房危機】龍光據報尋求新發行七年期美元債 置換34億美元存續票據
【14：57】大市再度轉跌，最新跌4點，報20046點，科指跌0.6%，報3966點。
【14：55】電視廣播 （00511） 、香港科技探索 （01137） 分別跌約11%。
【14：46】九龍倉 （00004） 績後升逾3%，高見17.8元，今早曾破底低見16.82元。
【14：42】港股午後曾升最多105點，高見20157點，最新升幅收窄至約19點，報20070點，科指跌0.3%，報3977點。
【14：27】越秀服務 （06626） 跌幅午後擴大至兩成，低見3.68元。
【14：13】恒指升73點報20125點，科指微升0.04%，報3990點。
【14：12】中移動 （00941） 升逾3%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 升逾1%。
【13：44】【電費回扣】中電4月起向所有客戶提供3個月「燃料費特別回扣」 料回扣總額8000萬至1億元
【13：27】電視廣播 （00511） 表示電子商貿直播活動仍處於早期階段、對集團貢獻尚未能確定，股價午後挫一成，低見11.92元，香港科技探索 （01137） 跌逾7%。
【13：13】中移動 （00941） 午後升逾2%，高見63.35元，中電信 （00728） 亦升逾2%，聯通 （00762） 跌0.3%。
【13：04】創科 （00669） 午後初段升幅擴大至逾4%，高見83.6元。
【13：02】港股午後初段升28點，報20079點，科指跌0.2%，報3982點。
【13：02】佐丹奴 （00709） 績後升近4%，破頂高見2.19元。
【12：52】【電視廣播TVB】TVB：電子商貿直播活動仍處於早期階段、對集團貢獻尚未能確定 股價半日轉跌3%
【12：34】【醫美股】完美醫療：2月內地復常後銷售合同按年升65% 稱對業務表現感樂觀
【12：29】【業績】九龍倉全年基礎淨盈利按年跌92% 派第二次中期息0.2元
【12：28】【太古業績】太古去年基本溢利減少10%、末期息反增15.6% 或在5月AGM前斥14億回購股份
【12：16】【業績｜零售股】佐丹奴去年溢利升41% 末期息增五成至15仙
【12：09】【業績│地產股】太古地產去年基本溢利減少9%、末期息反增6%至0.68元 現價股息率4.8厘
【12：00】恒生指數半日升45點，報20097點，成交531億元。滙豐 （00005） 升0.8%，友邦 （01299） 升逾1%，京東 （09618） 績前升近2%，ATM個別走，電視廣播 （00511） 破頂倒跌近3%，香港科技探索 （01137） 破頂倒跌逾6%。
【11：43】港股中午收市前升約68點，報20119點，科指升0.1%，報3994點。
【11：31】商湯 （00020） 靠穩升0.8%，高見2.54元。
【商湯20】軟銀上周四再減持近980萬股商湯、賬面賺逾1成 料2月初起累沽貨值5.9億商湯
【11：30】上證半日跌0.3%，深證跌0.2%，創業板指微升0.03%。
【11：17】創科 （00669） 升逾3%，高見82.75元。
【11：02】【比亞迪1211】比亞迪升逾2% 「F品牌」新車諜照曝光
【10：55】中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 升近2%，中電信 （00728） 升逾1%，聯通 （00762） 績後偏軟。
【10：50】【電視廣播TVB】直播電商概念連炒5日 TVB再升33%後曾倒跌、HKTVmall母企跌半成
【10：50】【新股IPO】維天運通2482掛牌跌3% CEO杜兵：內地經濟復甦可帶動業務增長加快
【10：45】東方海外 （00316） 升3%，中遠海運港口 （01199） 升2%，中遠海控 （01919） 升0.5%，中遠海能 （01138） 升一成，破頂高見9.03元。
【10：36】九毛九 （09922） 跌6%，呷哺呷哺 （00520） 跌近5%，海底撈 （06862） 跌逾2%。
【10：21】電視廣播 （00511） 破頂高見17.9元後終見回吐，最新轉跌4%，報12.84元。
【10：16】香港科技探索 （01137） 破頂高見7.7元後，股價倒跌逾3%，低見6.43元。
【10：04】汽車股個別發展，其中比亞迪 （01211） 升逾3%，高見224.8元。吉利 （00175） 跌0.6%，長汽 （02333） 跌2%，廣汽 （02238） 升0.4%。
【09：55】大市反覆回升，最新升約11點，報20063點，科指跌0.5%，報3971點。ATM向下，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌近0.1%。
【09：51】越秀服務 （06626） 績後向下，股價早段跌一成，低見4.08元。
【09：48】英皇文化產業 （00491） 升幅擴大至近2倍，破頂高見0.25元，成交3297萬元。
【09：46】領展 （00823） 跌近1%，低見48.15元，領展房產基金股權 （02915） 今起買賣，現報4.19元。
【09：43】媒體股續炒上，英皇文化產業 （00491） 升逾8成，電視廣播 （00511） 、亞洲電視 （00707） 升2成，有線寬頻 （01097） 升12%，邵氏兄弟 （00953） 升近一成。
【09：40】維天運通 （02482） 首掛開報2.81元，較招股價2.9元低3.1%，以每手1000股計帳面蝕90元。
【09：38】大市開市後轉跌32點，報20018點，科指跌0.8%，報3957點。
【09：32】中國2月CPI按年升1%，PPI跌1.4%。
【中國經濟】中國2月CPI按年升1%、PPI跌1.4% 齊低於預期
【09：32】電視廣播 （00511） 再升一成，破頂高見14.8元，香港科技探索 （01137） 升13%，破頂高見7.7元。
【09：27】和黃醫藥 （00013） 未止跌，股價今早再低開逾6%。
【09：25】【業績│物管股】越秀服務挫6% 去年多賺16%、末期息增7%至10.9仙 林峰：對併購一直持開放態度（第二版）
【09：24】香港科技探索 （01137） 高開近3%。
【香港科技探索】HKTVmall 2月GMV按年跌逾27%至6.2億元
【09：22】【業績│電訊股】聯通低開2% 「中字頭」聯通：不能用老眼光看公司 去年多賺16.5%至167億元 末期息增14%至10.9分
【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.6%，京東 （09618） 績前升逾2%，恒指高開31點，開報20082點，科指微跌不足1點，報3988點。
【業績前瞻】藍籌京東3.9放榜 券商料上季利潤率續擴張、惟仍存履約壓力 關注管理層評補貼
【09：13】期指開報20087點，升56點。
【09：03】【比亞迪1211】比亞迪據報預留逾200億美元 三年大力發展電動商用車市場
【08：57】京東 （09618） 、港鐵 （00066） 、太古系等今日公布業績。
【08：55】恒指黑期升約72點，報20065點，道指期貨跌5點，報32808點。
【07：48】【新股IPO】九方財富9636以17元定價 超購近1.6倍一手中籤率100%（附分配結果連結）
【07：45】【Morning精點】鮑威爾誓言減慢經濟增長｜假冒yuu釣魚詐騙案一周內90宗報案
【07：45】港股ADR收報20037點，跌13點。滙豐 （00005） ADR折合報58.62元，較港收市價高0.67元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報349.15元，較港收市價低0.45元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.32元，較港收市價低0.43元或0.5%。
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【07：30】美國聯儲局主席鮑威爾重申終端利率可能會高於預期、高利率政策將會維持更長時間。美國2月ADP就業數據超預期，顯示勞動力市場仍然緊張，強化儲局激進加息的預期。美股變動不大，道指收市跌58點，收報32798點；標指升0.1%，收報3992點；納指升0.4%，收報11576點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】京東美股高港3% 夜期收市升39點（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤燃氣、華電國際電力股份、國藥控股
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責任編輯︰梁浩碩