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【美國加息】「新債王」岡拉克：料儲局3月加息半厘　美國經濟熾熱令通脹重臨

股市 08:38 2023/03/09

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【美國加息】「新債王」岡拉克：料儲局3月加息半厘　美國經濟熾熱令通脹重臨

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，聯儲局很可能在3月會議加息50點子，因為美國經濟熾熱令通脹再度重臨。

岡拉克警告，由於美國經濟仍然過熱，聯儲局很可能會大幅加息，除非周五公布的就業數據顯著低於預期，可是最近的模式不是這樣。「如果就業數據達到或超過預期，我認為聯儲局至少會鎖定50個基點。」

近期美國短期國債利率飆升，本周，兩年期美國國債收益率自2007年以來首次突破5厘他指，這足以表明聯邦基金利率短期內很可能升穿5厘，因兩者走勢甚為同步。

他又表示，短期利率大幅上升，收益曲線進一步倒掛，「我們不需要聯儲局，我們只需要兩年期國債」。

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【美國加息】「新債王」岡拉克料儲局僅再加息多一次　經濟衰退機率已經降低但仍高於50%

編輯：姚卓然

債券 經濟衰退 經濟數據表現 貨幣政策 美股 加息 經濟 岡拉克 美國聯儲局
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