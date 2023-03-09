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【會計監管】安永否認暫停分拆審計與諮詢業務　正敲定當中細節（第二版）

股市 10:25 2023/03/09

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【會計監管】安永否認暫停分拆審計與諮詢業務　正敲定當中細節（第二版）

早前據外電引述消息報道，四大會計師事務所之一的安永（Ernst & Young）合伙人因對稅務業務分拆部分未有共識，而暫停分拆計劃。及後安永否認有關暫停分拆的消息，強調正與主要國家的成員討論如何敲定分拆的最後細節，並相信可以達致共識及完成分拆。

外電報道，據知情人士透露，安永美國業務負責人Julie Boland在周三分拆其諮詢部門後被任命為安永的負責人，而她在周三的電話會議上告訴合作夥伴，該交易需要重新制定。在安永的450億美元的年度全球收入之中，美國業務約佔40%，這使其在分拆談判中擁有強大的談判能力。

安永曾計劃將其大部分稅務業務分拆到一個包含諮詢和其他顧問服務的新集團；在分拆後，這家以審計為主的公司只留下少數稅務專家。然而，知情人士表示，美國的審計師一直在爭取在拆分後將更多的稅務業務保留在審計部門內。

兩名知情人士表示，在周三的合作夥伴電話會議上，Boland表達了推進分拆的要求，但尚不清楚其分‵拆計劃會暫停多久，但她的言論清楚地表明了內部談判期間的緊張局勢，這實際上使企業的兩個方面相互對立。

另外，知情人士又表示，根據現有計劃，稅收業務佔全球審計業務約14%，而這現在可能會增加到約20%或25%。

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編輯：姚卓然

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