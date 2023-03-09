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【新股IPO】九方財富9636以17元定價　超購近1.6倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

新股IPO 07:48 2023/03/09

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【新股IPO】九方財富9636以17元定價　超購近1.6倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

九方財富 （09636） 公布招股結果。內地財金資訊及軟件公司九方財富以每股17元定價，為招股價16.98至18.78元的中間以下範圍定價，集資淨額9.06億元，一手中籤率100%，人人有份。九方財富將於3月10日掛牌。【分配結果連結】

九方財富於香港公開發售部分合共錄得6913人認購，超額認購1.59倍，國際發售部分超額認購0.85倍。

集資所得款項淨額的約20%預計用於提高公司的內容製作能力，約30%預計用於提升公司使用各種媒體平台的流量池，約30%預計用於改善公司的技術能力，約10%預計用於以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN，及約10%預計用作營運資金和其他一般企業用途。

【新股IPO】絕味食品計劃赴港上市　去年盈利料大挫逾七成

【新股IPO】AI機械人開發商達闥科技擬今年在港招股、集資39億元　曾被美國制裁而撤銷赴美IPO

【新股IPO】九方財富周二起招股　入場費約9484元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 九方財富（09636）
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