【美國加息】鮑威爾再到國會講加息：等明日就業報告、下周二通脹數據

▲ 【美國加息】鮑威爾第二日去國會 態度略軟化「未決定3月加息幅度」

美國聯儲局主席鮑威爾連續第二日出席國會聽證會，態度略為軟化，強調未決定3月議息的加息幅度，仍在等最新的通脹及就業數據。「我要強調的是，還未做出任何決定，但如果整體數據表明有必要加快收緊政策，我們就會準備好加快加息步伐。」

鮑威爾續指，仍有一些重要數據即將發布，他所指的，是周五將發布失業率等就業報告，以及下周二公布的通脹數據。

勞工部的職位空缺和勞動力流動調查 （JOLTS） 顯示，美國僱主職位空缺在 1 月份回落至 1080 萬份，但仍處於歷史高位。 職位空缺與失業人口比率是聯儲局官員密切關注衡量工人需求的一項指標，該指標小幅下降至 1.9，但仍處於高位。

儲局官員將在本月的會議上更新季度經濟預測，根據他們在去年12月預測，今年利率達到 5.1% 左右的峰值。 鮑威爾重申，經濟強於預期，這意味利率可能需要高於官員此前預期。

鮑威爾指，政策收緊的滯後效應已經呈現，但今年要放緩加息步伐，需要更多收緊的滯後效應呈現才可。

儲局通脹指標PCE通脹指數1月意外回升，鮑威爾指出，通脹正在下降，但它非常高，高通脹的部份原因似乎與非常緊張的勞動市場有關。

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記者：譚志偉