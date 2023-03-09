  • 20°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 02:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Good Food,Good Mood@iM網欄】新加坡風味法菜 Auor

名人薈萃 01:30 2023/03/09

分享：

分享：

位於灣仔的法國餐廳Auor由新加坡籍總廚Edward Voon主理，他之前任職九龍灣一星餐廳Le Pan，提起Le Pan，我首先想起全白色非常artificial的裝潢及樓下的四面佛神壇，食物方面，融入東南亞色彩的法國菜在當年來說是蠻特別的。

Auor的基本晚餐有六道菜（$1,680），以24節氣為靈感（24／4季 = 6），亦可加錢（$1,980）變成八道菜。首先登場的是四款餐前小食，順序是炸餃子皮載著中國萵筍及柚子醋啫喱，以海藻鹽調味，味道微酸開胃；然後是蝦醬煮雞肉，上面佈滿芒果絲，東南亞風味濃厚；第三款是中心填滿慢煮魷魚的炸泡芙，以黑豆豉調味，熱辣辣，味道比較濃郁；最後一件貌似朱古力bonbon，入面是青瓜汁、柚子醋、芫荽、乾蔥及薑，底部有一片酸種麵包脆片，一口咬碎汁液在口中爆發，滿口蔬菜清新。

漂漂亮亮的這道菜是煙燻塔斯曼尼亞鱒魚，用心內美蘿蔔（watermelon radish）捲起，沐浴於青辣椒汁中，以生蠔忌廉及醃柚子皮點綴，再以較為淡口的黑龍江魚子醬提鮮；魚的嫩滑肥美與蘿蔔的爽脆形成有趣對比，也很好吃。

麵包是大行其道的酸種麵包，不太特別，特別的是在旁的辣醬，與新加坡辣椒炒蟹同出一轍，以乾蔥、辣椒、番茄、香茅及南薑製作，味道比較甜口，BB辣的程度，頗惹味，真的有食辣椒炒蟹的感覺，概念得意。

以金華火腿製作蒸蛋，頂部的南非鮑魚粒被花雕酒、杞子及薑蔥醃過，亦有三文魚籽提鮮，最後淋上用蜆肉及蜆殼熬製的海鮮湯，帶少許酒香。

靈感沿自一款酷似角仔的新加坡街頭小食，餡料是鵪鶉蛋、滷水豬手肉、薯仔及日本椎茸，以胡椒調味，醬汁是自家製新加坡辣椒醬，再用龍蝦汁及法式牛油汁中和辣度。

 

焗蟹蓋的概念，青蟹蟹肉混入康堤芝士、乾蔥及新加坡黑胡椒等配料，頂部佈滿炸洋蔥碎，微辣，相機食飽後還是熱騰騰的，溫度控制值得一讚。

法國布列塔尼藍龍蝦，先煎後烤，底部是法式雜菜燴，醬汁用福建米酒配泰式香料，在現代法菜上加了少少新意。

太平洋馬友魚，事先風乾一晚，魚皮煎至香脆，配襯清甜的法國白露筍，底下竟然是酸菜魚汁，這是六道菜餐單沒有的一道菜。

主菜是澳洲羊肉，用麻辣方式烹煮，配菜是千層薯仔批，上面有些用花雕酒煮過的蟲草花，旁邊配搭蘿蔔酸辣醬及法國藍腳蘑菇，加上羊肉汁及馬爹利汁，再用檸檬果蓉中和膩感，很飽啊！

間場甜品是椰子蛋奶凍，上面綴以矜貴的官燕，再灑上Sauternes甜酒糖槳，同行的生日壽星大讚好吃。

主甜品是「鴛鴦」，由下至上是茶葉餅乾、奶茶布丁及咖啡脆片，浸在焦糖雲呢拿糖漿中，外圍的六點是檸檬汁咖啡醬，茶香中夾雜蜜香，又是一道非常出色的甜品。

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
晚餐 美食 新加坡 甜品 餐飲 灣仔 酒店 塔斯曼尼亞 中國

下一篇文章

【高息股】聯通去年多賺16% 毎股派末期息0.109元人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【38婦女節】逾7成受訪者不考慮生育 設全薪產假及增侍產假係咪有幫助? 網民 :工作壓力大 身體差又點生?
【38婦女節】逾7成受訪者不考慮生育 設全薪產假及增侍產假係咪有幫助? 網民 :工作壓力大 身體差又點生?
親子界最搶手復活節活動回歸 愉景灣沙灘獵蛋奇兵8/3接受報名 贏過百萬獎品及大獎（附報名連結）
親子界最搶手復活節活動回歸 愉景灣沙灘獵蛋奇兵8/3接受報名 贏過百萬獎品及大獎（附報名連結）
【環保花】恒生銀行升級再造獲贈花籃 將賓客心意傳遞至社區 3.8婦女節都可以收花
【環保花】恒生銀行升級再造獲贈花籃 將賓客心意傳遞至社區 3.8婦女節都可以收花
滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股
滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款