【Good Food,Good Mood@iM網欄】新加坡風味法菜 Auor

位於灣仔的法國餐廳Auor由新加坡籍總廚Edward Voon主理，他之前任職九龍灣一星餐廳Le Pan，提起Le Pan，我首先想起全白色非常artificial的裝潢及樓下的四面佛神壇，食物方面，融入東南亞色彩的法國菜在當年來說是蠻特別的。

Auor的基本晚餐有六道菜（$1,680），以24節氣為靈感（24／4季 = 6），亦可加錢（$1,980）變成八道菜。首先登場的是四款餐前小食，順序是炸餃子皮載著中國萵筍及柚子醋啫喱，以海藻鹽調味，味道微酸開胃；然後是蝦醬煮雞肉，上面佈滿芒果絲，東南亞風味濃厚；第三款是中心填滿慢煮魷魚的炸泡芙，以黑豆豉調味，熱辣辣，味道比較濃郁；最後一件貌似朱古力bonbon，入面是青瓜汁、柚子醋、芫荽、乾蔥及薑，底部有一片酸種麵包脆片，一口咬碎汁液在口中爆發，滿口蔬菜清新。

漂漂亮亮的這道菜是煙燻塔斯曼尼亞鱒魚，用心內美蘿蔔（watermelon radish）捲起，沐浴於青辣椒汁中，以生蠔忌廉及醃柚子皮點綴，再以較為淡口的黑龍江魚子醬提鮮；魚的嫩滑肥美與蘿蔔的爽脆形成有趣對比，也很好吃。

麵包是大行其道的酸種麵包，不太特別，特別的是在旁的辣醬，與新加坡辣椒炒蟹同出一轍，以乾蔥、辣椒、番茄、香茅及南薑製作，味道比較甜口，BB辣的程度，頗惹味，真的有食辣椒炒蟹的感覺，概念得意。

以金華火腿製作蒸蛋，頂部的南非鮑魚粒被花雕酒、杞子及薑蔥醃過，亦有三文魚籽提鮮，最後淋上用蜆肉及蜆殼熬製的海鮮湯，帶少許酒香。

靈感沿自一款酷似角仔的新加坡街頭小食，餡料是鵪鶉蛋、滷水豬手肉、薯仔及日本椎茸，以胡椒調味，醬汁是自家製新加坡辣椒醬，再用龍蝦汁及法式牛油汁中和辣度。

焗蟹蓋的概念，青蟹蟹肉混入康堤芝士、乾蔥及新加坡黑胡椒等配料，頂部佈滿炸洋蔥碎，微辣，相機食飽後還是熱騰騰的，溫度控制值得一讚。

法國布列塔尼藍龍蝦，先煎後烤，底部是法式雜菜燴，醬汁用福建米酒配泰式香料，在現代法菜上加了少少新意。

太平洋馬友魚，事先風乾一晚，魚皮煎至香脆，配襯清甜的法國白露筍，底下竟然是酸菜魚汁，這是六道菜餐單沒有的一道菜。

主菜是澳洲羊肉，用麻辣方式烹煮，配菜是千層薯仔批，上面有些用花雕酒煮過的蟲草花，旁邊配搭蘿蔔酸辣醬及法國藍腳蘑菇，加上羊肉汁及馬爹利汁，再用檸檬果蓉中和膩感，很飽啊！

間場甜品是椰子蛋奶凍，上面綴以矜貴的官燕，再灑上Sauternes甜酒糖槳，同行的生日壽星大讚好吃。

主甜品是「鴛鴦」，由下至上是茶葉餅乾、奶茶布丁及咖啡脆片，浸在焦糖雲呢拿糖漿中，外圍的六點是檸檬汁咖啡醬，茶香中夾雜蜜香，又是一道非常出色的甜品。

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！