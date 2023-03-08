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【高息股】聯通去年多賺16% 毎股派末期息0.109元人幣

股樓投資 22:56 2023/03/08

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內地三大電訊股之一的聯通(00762) 公布去年業績。截至2022年12月止全年純利167.4億元（人民幣．下同），按年升16.5％，符預期；每股基本盈利55分；派末期息10.9分，按年升13.5％。連同中期股息每股16.5分，全年股息合計每股27.4分，按年升26.9％。派息率為50％，按年升4個百分點。集團同期除息稅及攤銷前溢利 (EBITDA) 達992億元，創上市新高。

滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股  詳情請看【下一頁

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

期內，聯通服務收入3,193.5億元，按年增長7.8％。移動出帳用戶超過3.2億戶，5G套餐用戶滲透率達到66％，移動用戶ARPU連續三年實現正增長。固網寬帶出賬用戶超過1億戶，連續兩年淨增用戶突破800萬戶。產業互聯網實現收入705億元，按年升28.6％。產業互聯網佔服務收入比首次突破20％，創新業務收入佔比達到歷史新高。

董事長兼首席執行官劉烈宏表示，公司今年將進一步擴大資本開支水平將達到769億元，其中算網投資佔比超過19％，按年增長20％左右。他又提到，公司將持續投資在6G和人工智能等方面，並指出公司業務正在轉變，服務領域由面向客戶和家居，轉為面向企業和政府，大力推進新一代數字技術和實體經濟的深度融合，轉變為市場驅動和創新驅動相結合的發展模式。上述轉變將促使聯通由傳統的營運商轉變成擁抱數字經濟的科技創新型企業。因此他建議投資者不要以老眼光，看待聯通和整個通訊的行業。

【騰訊700】騰訊持股澳洲支付平台 獲內地業務牌照  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國聯通（00762） 港股

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