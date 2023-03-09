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【香港科技探索】HKTVmall 2月GMV按年跌逾27%至6.2億元　香港科技探索股價升近3%

股市 09:26 2023/03/09

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HKTVmall 2月GMV按年跌逾27%至6.2億元

HKTVmall母企香港科技探索（001137）公布2月份營運表示，全月訂單總商品交易額（GMV）按年跌27.3%至6.2億元，平均每日訂單總商品交易額雖然按年跌27.2%至2220萬元，但按月則升3.7%。

香港科技探索股價周四 （9日）再升2.9%，報7元。

而2月平均每日訂單數量按年跌18.4%至4.8萬張，按月則改善了5.9%。至於平均訂單值，按月跌11.1%至458元。

除了農曆新年後的季節性影響，香港科技探索指，去年2月第五波新型冠狀病毒爆發而導致糧油雜貨及各種防護設備的突然需求上升，故上月業務表現無可避免有所下降。 儘管如此，隨著時間的推移，平均每日訂單總商品交易額及獨立客戶數目仍維持整體增長趨勢。

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編輯：袁諾曦

香港科技探索（01137） 港股 HKTV
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