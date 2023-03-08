【業績︱游艇商】法拉帝去年多賺60.5%　末期息5.88歐分

▲ 法拉帝去年多賺60.5% 末期息5.88歐分

豪華遊艇生產商法拉帝 （09638） 去年經調整EBITDA（包括上市開支、管理層激勵計劃、訴訟費及其他非經常性小型事項）約為1.4億歐元，按年升36.5%，純利按年升60.5%至6027.4萬歐元。法拉帝擬派末期息每股5.88歐分。

期內，淨收益按年升14.7%至約10.3億歐元。遊艇製造業務去年共交付207艘新船艇，按年多13艘。

法拉帝指，複合材料遊艇淨收益按年升5.4%至4.4億歐元，不過，專門定製遊艇的銷售增加62.5%至4.1億歐元，以及超級遊艇的銷售增加12.9%，主因受惠新訂單增加。

法拉帝指，潛在的最終客戶，即超高淨值人士及極高淨值人士的數量預計將在2022年及2025年之間呈現出強勁的增長勢頭，年複合增長率分別為7.7%及7.8%； 而豪華遊艇在潛在最終客戶中的滲透率仍低於1%，反映增長潛力巨大。

因此，公司將鞏固會在複合材料及定製分部的市場領導地位， 重點關注具有最高增長潛力及利潤率的領域。同時，在標誌性品牌如Riva、Wally、Pershing及Custom Line的基礎上，將定製組合擴展到更大的合金遊艇。

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編輯：袁諾曦