【港交所388】港交所「敲鑼」慶祝婦女節　推動上市公司成員多元化

▲ 港交所「敲鑼」慶祝婦女節 推動上市公司成員多元化

港交所 （00388） 適逢國際婦女節「敲鑼」，舉行「為性別平等敲鐘」（Ring the Bell for Gender Equality）慶祝活動。近年港交所積極推動上市公司成員多元化，女性任職董事職務的佔比已有所提升。

據最新數據指，目前女性任職董事職務佔香港上市公司董事職務的16.6%，較2020年增加2個百分點；沒有女性董事的上市公司比例進一步降至24.7%，較2020年減少6.8個百分點。

港交所於2021年更新《企業管治守則》，規定由去年7月起，所有新股申請人的董事會成員不得全屬單一性別，即不容許「全女班」或「全男班」，至2024年年底前，有關要求將擴展至所有上市公司。

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