【內房抽水】萬科祝九勝：配股非缺錢　考量包括形成良好資債結構　籌得資金將當做「金種子」

▲ 萬科祝九勝：配股非缺錢 考量包括形成良好資債結構 籌得資金將當做「金種子」

萬科 （02202） 此前宣布計劃定向增發不超過11億股A股，近期亦折讓6.1%配售H股。據內媒報道，萬科總裁祝九勝在臨時股東大會上表示，萬科本輪股權融資不是因為缺錢，公司此前已獲充裕的債券性融資，是次增發的重要考量之一是形成良好的資債結構。同時，把握行業出現的結構性機會和政策利好窗口期也是重要原因之一。

祝九勝指，萬科將把這輪股權融資所得的資金當做「金種子」，妥善利用。

萬科董事會秘書朱旭指，未來三年的股東回報規劃計劃每年以現金分紅的方式，分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的30%。萬科會爭取把股息分紅像以往一樣維持在35%左右，而且，即使在極端情況下，也會守住分紅30%的底綫。

另外，萬科於去年增設聯席總裁制度，並由張海、朱保全出任，分別協助祝九勝負責萬科開發經營業務、經營服務業務的經營管理。對於設立該制度，祝九勝稱，第一大原因是他本人的能力、時間精力有限。

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編輯：袁諾曦