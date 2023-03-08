【跨境電商】SHEIN據報本月進行融資籌20億美元、估值削逾三分之一　傳下半年赴美IPO、公司否認

▲ SHEIN據報本月進行融資籌20億美元、估值削逾三分之一 傳下半年赴美IPO、公司否認

外電引述消息指，中資跨境電商SHEIN據報將在本月進行新一輪融資，融資規模約為20億美元（約157億港元），並目標在2023年下半年在美國上市。

不過，在新一輪融資中，SHEIN的估值由此前的1000億美元（約7850億港元）下跌至640億美元（約5024億港元），下跌幅度達36%。

據指，阿布扎比主權財富基金穆巴達拉為今輪的主要投資者，General Atlantic、紅杉中國及老虎基金等亦有份。

SHEIN此前已多次傳出將會IPO，若屬實， 或成為今年最大的新股，並可測試美國投資者目前對中資公司的興趣。SHEIN指，目前並沒有IPO計劃。

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編輯：袁諾曦