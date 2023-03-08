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【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？

股市 20:20 2023/03/08

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美國聯儲局主席鮑威爾周二（7日）表示，若有需要，將加快加息步伐，終端利率或高於此前預期，觸發市場上調聯儲局加息幅度的預期，現估計加半厘機會大於加25點子。與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR），今報3.2472厘，按日升15點子，但較同年期美元拆息低近1.5厘。彭博終端顯示，港滙今曾觸7.85弱方兌換保證水平，但截至傍晚未見金管局公布「接錢」。

美元拆息再向上，3個月美元拆息達5.1247厘，續破16年高位。

法國外貿銀行高級經濟師吳卓殷指，1個月港美息差約1.5厘，仍為套息交易帶來大誘因，市場正上調對美息今年中水平的預期25點子至5.5厘，反觀香港現時融資需求未見特別起色，令港息升速較美息慢，相信本月美國議息前，港滙將續觸弱方保證，而觸發金管局「接錢」，令香港銀行體系總結餘減少，不排除本周接錢規模逾100億元，而港元最優惠利率（P，Prime Rate）本月有較大機會上調。

東亞：未可斷定美國本月必加息半厘

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，美國月內議息前尚有非農就業數據、2月通脹數據公布，未可斷定聯儲局本月必加息半厘，相信1個月港元拆息要升至近4厘水平，香港銀行才有機會在本月上調港元P。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，HIBOR短期內將反覆升至4厘水平，本港銀行或因資金成本壓力，有機會於本月美議息會議後恢復跟隨美國加息，上調港元P，幅度約0.125厘至0.25厘。曹表示，有意置業人士須留意息口走勢及市場環境變化，揀選最合適的按揭產品。

相關文章：

【港元滙價】港滙低見7.8499　美元3個月拆息突破5厘

記者：胡學能

拆息 外滙 經絡按揭 經濟 港滙 弱方保證 香港金融管理局 兌換保證 議息 美元
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