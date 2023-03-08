▲ 【汽車割價戰】東風夥政府強推補貼 最多減9萬人幣清貨 乘聯會力撑：無後遺症

東風集團 （00489） 母公司東方汽車（滬：600006）夥拍湖北省政府，推出被譽為史上最強的買車優惠，湖北省消費者購買東風系全線品牌，享受政府及企業雙重補貼。風汽車集團旗下多個汽車品牌也集體官宣降價，部分車型降幅高達9.8萬元（人民幣，下同）。

風汽車集團旗下東風雪鐵龍、東風標致、東風日產、東風本田、嵐圖、東風風神、東風富康等共計7大品牌58款車型，參與此次湖北省購車補貼活動，補貼力度從5000元到9萬餘元不等。有效期至3月31日。

降價力度最大的東風雪鐵龍C6，官方指導價是21.68萬，直降9萬元，即廠家補貼4.5萬元，政府補貼4.5萬元，約12萬元的6折水平出車。雪鐵龍C3-XR致尚版優惠5.6萬後，售價直降為5.79萬。多位銷售人員指，雪鐵龍已於3月6日截單。

東風本田品牌，思域共補貼2萬元。 CR-V燃油版也獲得2萬元補貼，混合動力版補貼4.4萬元。其中，新能源方面2022款插電式混合動力版本更是直接補貼高達6萬元。

乘聯會秘書長崔東樹表示，其核心作用是達成宣傳效果，因為客觀來說，沒有特別大力度的宣傳，消費者關注度可能不夠，促進消費的熱情也無法得到有效釋放。

崔東樹指出，本次促銷也是企業在為了國六排放標準車型的換代、清理庫存，由於舊車庫存終歸有限，所以其僅是一個針對3月份的、暫時的促銷活動。

至於長期來看，崔東樹指，跟「雙十一」促銷一樣，促銷完後還會回歸到一個正常狀態，不會對車市帶來嚴重後遺症，他認為，東風跟湖北政府的舉措，已起到良好的效果。

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記者：譚志偉