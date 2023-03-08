新盤旺勢停不了　沙頭角尚澄錄成交　呎價不用1.1萬

市場聚焦多個全新盤出擊之際，個別新盤餘貨亦錄零星成交。值得留意的是，就連帶沙頭角新盤尚澄亦有買賣。

據成交紀錄冊顯示，尚澄第1座3樓H室今日（3月8日）以364.8萬元售出，單位實用面積355平方呎，一房間隔，實用呎價約10,276元。

資料顯示，尚澄由遠展（00035）發展，已屆現樓，位於沙頭角順隆街31號。發展商曾表示，由於項目位於禁區，買家必須持有居民證（俗稱禁區紙）才可購買尚澄，而日後轉售亦須售予持證人士。

延伸閱讀 元朗雨後首批克制定價 折實最平395.87萬起【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映 【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

同場加映 長沙灣大變天 新商住區崛起釋放土地價值

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機