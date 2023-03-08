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新盤旺勢停不了　沙頭角尚澄錄成交　呎價不用1.1萬

股樓投資 19:42 2023/03/08

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市場聚焦多個全新盤出擊之際，個別新盤餘貨亦錄零星成交。值得留意的是，就連帶沙頭角新盤尚澄亦有買賣。

據成交紀錄冊顯示，尚澄第1座3樓H室今日（3月8日）以364.8萬元售出，單位實用面積355平方呎，一房間隔，實用呎價約10,276元。 

資料顯示，尚澄由遠展（00035）發展，已屆現樓，位於沙頭角順隆街31號。發展商曾表示，由於項目位於禁區，買家必須持有居民證（俗稱禁區紙）才可購買尚澄，而日後轉售亦須售予持證人士。 

延伸閱讀 元朗雨後首批克制定價　折實最平395.87萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

尚澄 一手市場 沙頭角

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