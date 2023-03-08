▲ 【異動股】超媒體施「彈弓手」否認K11進駐旗下元宇宙 股價即插13%

超媒體 （00072） 繼周二（7日）下午透過公關公司皓天財經發新聞稿稱，香港K11將入駐元宇宙平台Meta City元邦後，在周三（8日）早上即再出聲明「打倒昨日的我」，直指K11 MUSEA將落戶消息並非事實，並稱「超媒體控股從未發佈過香港K11 MUSEA將落戶元邦的官方信息」。

超媒體周三大插13.16%，收報1.32元。

超媒體上月委任新世界 （00017） 鄭志剛為聯席主席的超媒體 （00072） ，一度令股價炒上。超媒體周二發稿指，由超媒體控股與百度風投聯合打造的元宇宙平台「元邦」將迎來第一個商業地產項目，香港K11 Musea將落戶元邦，成為首個登陸元宇宙的購物中心。

超媒體不足14小時即再發稿否認消息，更責媒體報道不實，「近期，關於有媒體報道香港K11 MUSEA將落戶超媒體控股（Meta Media）旗下的元宇宙平臺Meta City元邦的消息，並非事實。」

超媒體在新聞稿稱：「Meta City元邦作為一個元宇宙平臺，一直邀請各種藝術機構和商業機構入駐。但超媒體控股從未發佈過香港K11 MUSEA將落戶元邦的官方信息。特此聲明。」

相關文章：

【異動股】超媒體控股急彈7成 委任鄭志剛為聯席主席、早前炒作國產ChatGPT概念

【中國版ChatGPT】百度「文心一言」概念熱炒 百度升逾5% 超媒體飈升逾2倍

編輯：李哲毅