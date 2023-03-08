【拿拿聲快訊@iM網欄】持續發展概念成世界共通語言　綠色物流業發展連繫每種生活日常

即時送貨平台Lalamove一直致力透過科技令物流變得更簡單快捷，並以「環球視野、貼地行動」的理念，在社區實踐人文關懷並促進可持續發展。隨着公司踏入十周年之際，Lalamove發表首份《可持續發展報告2022：推動可持續發展 拿拿聲邁向成功》報告，詳述公司四大可持續發展方針，分享其全球視野及貼地營運的經驗，持續促進物流業發展，並透過物流推動在世界各地的連繫以及經濟和社會活動。

Lalamove的可持續發展策略一直響應着聯合國的可持續發展目標（UN SDGs）。是次報告詳述四大可持續發展方針，包括「綠色運送每一程」、「創建安全零工圈」、「建設可持續社區」及「可持續企業管治」。當中涵蓋公司各方面的營運安排，涉及不同持份者和合作夥伴的需要，包括中小企、司機夥伴、員工以及社區，更展示了公司將環境、社會和管治考慮因素納入營運發展及未來計劃的進一步承諾。

綠色運送每一程 — 透過科技提高效率和減少碳排放，並推動新能源汽車應用

在綠色運送方面，Lalamove致力通過配對平台提升物流效能，善用閒置資源，透過科技提高效率和減少碳排放，並推動新能源汽車應用。於去年1月至7月期間在公司內地的租車業務中，接近全部租出的汽車均為新能源車輛；參照去年12月數據，約五成的麵包車訂單亦由新能源車完成，公司更已在內地多達270個城市為司機夥伴提供充電服務優惠，覆蓋超過45萬個充電站。

創建安全零工圈 — 為司機提供靈活彈性的工作模式賺取收入，研究以遠程信息數據分析，提升駕駛安全

創建安全零工社群亦是Lalamove非常重視的一環，透過不斷提升全球司機夥伴的福利，包含「靈活性」、「自主性」、「機會與自強」、「透明度」及「安全與福利」等重要元素，為司機夥伴打造健康安全的工作環境，另外亦採取多項保障措施，其中包括為在訂單送貨期間遇上事故的司機夥伴提供保險。Lalamove深明物流業安全至上的重要性，回顧去年各個營運的市場當中，在團隊和司機夥伴的努力下，實現了99.9%零受傷營運率。

建設可持續社區 — 推動數碼共融、社區外展項目及員工共融政策 推動社會正面發展

除了對環境保護和合作夥伴的支持，Lalamove在建設可持續社區上一直不遺餘力，推動數碼共融、社區外展項目及員工共融政策，為全球來自30多個國家超過10,000名員工提供多元文化和健康的工作環境。當中更透過「全球培訓生計劃」、「科技畢業生計劃」以及各種實習機會，支持和培育下一代創科人才。

作為城市及社區的一分子，Lalamove對每片地方均有着深厚情感，特意透過關懷社區項目「Deliver Care」 ，整合資源並送贈予有需要的人，關注城市發展中被遺忘的一群。在香港第五波疫情期間，Lalamove與多達200家社福機構合作，向有需要社群提供超過 150,000 件防疫用品，同時為 170 多家中小企提供送貨支援。除了關懷本地社群，Lalamove的愛心亦遍佈全球，包括為吉隆坡洪水災民、巴西露宿者以及墨西哥學童運送物資。

可持續企業管治 — 穩建的管治架構塑造 增強營運可持續性發展

全面而穩健的管治架構為不少企業成功的基礎，展望未來，Lalamove承諾繼續引領行業的可持續發展，密切關注企業管治、企業道德、數據私隱和網絡安全等議題，亦會不斷在可持續發展的道路上投放資源，確保業務具備抵禦風險的能力，持續為社會和未來創造更多、更大、更高的珍貴價值。

作者_李志鵬簡介： 李志鵬為Lalamove企業事務總監，專責推動Lalamove於各地市場的企業管治及公共事務工作，並制定及執行可持續性和社會企業責任政策，以及促進公司與不同持份者的聯繫。

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