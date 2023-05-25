【新股IPO】內險代理眾淼創科首度遞表　一文看清IPO消息（不斷更新）

▲ 【新股IPO】一文看清IPO消息（不斷更新）

本文以一文形式羅列新股IPO消息，以供讀者參考。

數字化內險服務商眾淼創新科技周四（25日）首度遞表來港上市，國泰君安國際擔任獨家保薦人。眾淼創科去年全年收入按年增23.7%至1.5億元（人民幣，下同）；利潤按年增加39.7%至3777.6萬元。

集團收入主要來自分銷內險公司產品的佣金，整體毛利率按年上升5.3個百分點至45.3%；保險代理服務收入佔比按年下跌約8.6個百分點至88.1%，收入按年上升12.6%至1.3億元，歸因分銷財產、意外及汽車保險產品所得佣金收入增加，惟新冠疫情減少人壽及健康保險產品抵消部分收入增長；IT及其他服務佔比則相對上升，收入更按年增加3.5倍至1767.7萬元。

截至去年底，眾淼創科與逾60個保險公司合作，包括內地三大保險集團，集團共錄1.2萬企業保險用戶及25萬家庭保險用戶，累計8600萬保險代理人，覆蓋山東、河北、河南及吉林共10個城市。

集團預期集資額主要作未來三年的保險代理業務；加強IT服務產品研發能力；收購約兩至三家保險技術行業公司，公司強調現時尚未有收購目標。

==以下是5月18日消息==

微創醫療 （00853） 旗下，內地最大心臟起搏器（CRM）供應商、微創心律申請來港上市，高盛及中金為聯席保薦人。集團去年收入減少6.9%至2.1億元（人民幣，下同）；虧損按年擴大38.4%至1.2億元。

據港交所文件顯示，除微創醫療持股50.13%外，馬雲的雲峰基金亦持有16.82%，高瓴資本持股12.56%，以及香港中央證券信託有限公司持股9.21%。

微創心律預期集資額將資助中國製心臟起搏器機械、心臟監護儀、在研產品Pulsea、具藍牙功能產品ICD及CRT-D、30M及LLB導線，升級SmartTouch的研發；擴大中國、美國及日本地區商業化；重組法國、意大利、中國及多米尼加共和國等地生產設施。

集團表示中國為最大新興市場，2021年每百萬人當中僅有89.7件CRM產品，歐洲為1065.6間。集團已拓展海外業務至日本、美國、澳洲及加拿大，正進入巴西、印度及阿根廷等新興市場。

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==以下是5月16日消息==

長久集團旗下、汽車流通領域服務商長久數字科技周二（16日）申請來港上市，中信證券及工銀國際為聯席保薦人。長久數字科技去年純利按年增14.5%至9587.7萬元（人民幣，下同）；收入按年增加14.7%至5.5億元；毛利率按年增2.9個百分點至41.1%。

長久數字科技主要向車主提供有抵押融資，以及向抵押車業務汽車經銷商提供數字風險管理服務。截至2022年底，集團向內地18家商業銀行旗下約200家分行、24家汽車金融公司，以及10,700家汽車經銷商提供數字風險管理服務。

集團計劃集資額將作改善數字風險管理服務；開發汽車銷售及分銷行業綜合中間平台；擴大汽車經銷商運營管理能力；擴大銷售及營銷能力；以及一般營運用途。

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==以下是5月9日消息==

內地消費品數字供應鏈服務平台行雲集團正進行上市前融資，預計集資2億美元（約15.6億港元），並尋求25億美元（約195億港元）估值。報道指，行雲集團完成是次融資後，將計劃於今年稍後時間來港上市。【行雲集團上市計劃】

==以下是4月28日消息==

眾安智慧生活 （02271） 於4月28日再向聯交所入表申請上市。眾安智慧生活於去年底至今年初曾在港招股，當時集資金額最多2.25億元。【新股IPO】眾安智慧生活再向聯交所遞表 曾於今年1月招股後擱置上市

==以下是4月24日消息==

內地AI獨角獸—第四範式香港新股申請第三度失效後，公司再度遞表申請上市。第四範式上月被美國商務部列入實體清單，公司最新宣布，高盛亞洲不再出席公司整體協調人和保薦人，由中金國際出席獨家保薦人和整體協調人。【第四範式再遞表】

==以下是4月21日消息==

本地消防工程承包商怡俊集團通過上市聆訊，均富融資為獨家保薦人，為2023年首家通過上市聆訊的本地公司。怡俊財政年度以每年6月30日劃分，截至去年10月底，首4個月純利按年增加2.1倍至2343.3萬元；收入按年增61.5%至1.3億元。【怡俊集團業務表現】

==以下是4月20日消息==

風華秋實周四（20日）再度遞交上市申請，風華秋實是一家在中國經營逾10年的音樂娛樂服務供應商，主要授出音樂版權及音樂錄製業務，輔以演唱會主辦及製作及藝人管理，其中核心藝人鹿晗佔去年收益達16%。風華秋實去年全年收入按年增15.9%至9484.5萬元（人民幣，下同）；純利少賺16.2%至3273.2萬元。【風華秋實第五度遞表】

內地首家來港上市的白酒商珍酒李渡 （新上市編號：06979） 及線上醫師平台梅斯健康 （新上市編號：02415） 周一至周四（17日至20日）招股。珍酒李渡有望成今年最大型新股。據知情人士指出，其際國際配售部分獲多倍超額認購，涉多間長線基金。【珍酒李渡及梅斯健康招股詳情】

截至周四（20日）上午9時，珍酒李渡孖展錄3.08億元，輝立借出1.6億元，以公開集資額6.37億元計算，暫未足額認購。珍酒李渡招股價介乎10.78元至12.98元，最高集資額63.7億元，每手（200股）入場費約2622.2元。

梅斯健康孖展錄2.6億元，富途借出1.4億元，以公開集資額6786萬元計算，超額認購2.8倍。梅斯健康招股價介乎9.1元至10.16元，最高集資額6.8億元，每手（250股）入場費約2565.6元。

==以下是4月19日消息==

陝西花崗岩礦商漢隆集團遞表，國金證券為保薦人。漢隆持有採礦許可證於2035年底到期，年產量為10萬立方米。集團表示料2026年七里溝第二期項目開發後才實現盈利，去年虧損擴大3.1倍至338.6萬（人民幣，下同），收入73.6萬元。漢隆料集資額主要作七里溝項目的開發資本開支。集團亦擬以年度或半年度派息，比率不少於可分配淨利潤20%。

===以下是4月15日消息==

普樂師通過上市聆訊，集團2022年純利按年減少10.2%至5270.2萬元（人民幣，下同），收入按年增48.5%至約6.2億元。普樂師毛利率按年減少12.8個百分點至28.1%，服務涵蓋內地31個省，全年任務完成率72%。【普樂師詳情】

疫苗及生物製劑開發商綠竹生物通過上市聆訊，中金為獨家保薦人，建銀國際為財務顧問。外電引述知情人士報道，綠竹生物今周啟動招股，集資約5000萬美元（折合約3.9億港元）。【建行持有綠竹生物】

===以下是4月14日消息==

新股北森控股 （09669） 4月13日掛牌，上市前股東之一的國際資源 （01051） 披露，旗下附屬公司4月13日至14日，於市場上出售216.2萬股北森控股，相當於北森控股0.3%股份，每股均價約23.21元，未計印花稅和相關開支，涉資約5019萬元。【國際資源掟貨詳情】

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所控股 （06623） 以介紹方式在聯交所主板上市，今日開始買賣，每手100股。陸控開報33.5元，早段高見36.5元，較開市價再升8.9%，收報34.75元，全日升3.7%，相當於較美股收市價31.55元高10.1%。陸控市值達398.3億元，全日成交額1860萬元。【陸金所首掛走勢】

===以下是4月12日消息==

台灣知名歌手周杰倫概念股「巨星傳奇」周二（11日）第四度遞表來港上市。有消息人士指出，巨星傳奇已通過港交所聆訊，預計5月起招股及掛牌。【周杰倫概念股詳情】

內地最大設備營運服務商遠東宏信 （03360） 旗下分拆宏信建設發展通過上市聆訊，華泰國際、花旗、招銀國際及星展為聯席保薦人。宏信建設2022年全年純利按年跌6.3%至6.6億元（人民幣，下同）；收入按年增28.3%至78.8億元；毛利率按年跌6.5個百分點至39.8%。【宏信建設背景】

內地雲端人力資源管理（HCM）解決方案提供商北森控股 （新上市編號：09669） 4月13日掛牌，收市後時段有暗盤交易。三個暗盤交易場早段潛水，其後跌幅收窄，部分更轉賺。富途暗盤交易場收報31.8元，較招股價高7.1%，每手（200股）不連手續費賺420元。【北森暗盤追蹤】

===以下是4月11日消息==

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所控股（美：LU 新上市編號︰06623）以介紹方式於在聯交所主板上市，4月14日掛牌，每手100股。【陸金所來港雙重主要上市詳情】

===以下是3月31日消息==

十月稻田向港交所遞表，摩根士丹利、中金及中信建投國際為聯席保薦人。業務包括於東北農產品種植、生產加工、全渠道品牌化一體化營運的公司，以大米為核心產品，亦有糙米等雜糧產品。外電早前傳集資額約23億元。【十月稻田資料】

內地汽車服務商途虎養車遞表來港上市，高盛、中金、美銀及瑞銀為聯席保薦人，騰訊 （00700） 持股21.28%，愉悅資本持股9.85%，紅杉中國持股5.49%。途虎養車去年虧損收窄63.4%至21.4億元（人民幣，下同）；經調整EBITDA虧損收窄79.8%至1.9億元；收入按年減少2%至115.5億元。途虎養車旗下途虎工廠店增800家至4653家；合作門店則減少10753家至20870家。集團預期集資額將作提升供應鏈能力；貨運網絡；研發用途。

中國三大獨立醫學實驗室服務商，艾迪康醫學檢驗中心（Adicon）已通過上市聆訊，摩根士丹利及富瑞為聯席保薦人。集團去年純利按年增1.2倍至6.8億元（人民幣，下同）；經調整純利按年增33%至6億元；收益增43.8%至48.6億元。集團主要作分子生物學、臨床免疫學及綜合檢測業務。艾迪康料集資額將作加強普檢及特檢能力；新建實驗室；戰略合作及收購；營運基礎建設以及一般用途。【艾迪康背景】

===以下是3月24日消息==

中寶新材 （新上市編號：02439） 及力盟科技 （新上市編號：02405） 周二（21日）起招股，周五（24日）截止，同於下周五（31日）掛牌，均已獲足額認購。截至上午約9時，中寶新材孖展錄1.14億元，輝立借出8700萬元，以公開集資額3375萬元計算，超額認購2.4倍。中寶新材招股價介乎1.05元至1.35元，最高集資額3.4億元，每手（2000股）入場費約2727.2元。【中寶新材招股詳情】

力盟科技孖展錄9518億元，富途借出5200萬元，以公開集資額1500萬元計算，超額認購5.4倍。力盟科技招股價介乎0.65元至0.75元，最高集資額1.5億元，每手（4000股）入場費約3030.3元。【力盟科技招股詳情】

===以下是3月23日消息==

嘉利國際 （01050） 分拆嘉創地產 （02421） 以介紹形式首日掛牌，開市報1.76元，最高見2元，收報1.6元，較開市跌9.1%，每手（2000股）不計手續費，一手蝕320元。【嘉創首掛詳情】

===以下是3月22日消息==

達勢股份 （新上市編號：1405） 料下周二（28日）掛牌，早前孖展未獲足額認購。據外電知情人士指，達勢將以下限定價發行，集資約5.9億元。【達勢招股詳情】

華潤電力 （00836） 擬分拆新能源業務於內地上市，涉從事風電及光伏發電業務，主要於中國境內投資、開發、運營和管理風電場及光伏電站。據外電消息指，新能源子企2022年曾考慮在港作約10億至20億美元上市計劃，交易涉農銀國際、中金、匯豐及摩根士丹利等投行。【潤電業績詳情】

據外電消息指出，眼科創新藥製造商撥雲製藥（Cloudbreak Pharma）計劃來港上市，料集資介乎1億至2億美元（約7.8億元至15.6億元），正與建銀國際及瑞銀合作。撥雲向本報表示，目前未有回應。【撥雲製藥早前專訪】

中天湖南 （新上市編號：02433） 上周五（17日）通過上市聆訊，周一至四（21日至23日）招股，預期下周四（30日）掛牌，孖展錄1.11億元，以公開集資額1535萬元計算，超額認購6.3倍。【中天湖南招股詳情】

===以下是3月21日消息==

河南石油煉制及石化設備製造商瑞昌國際遞表來港上市，第一上海為獨家保薦人。集團為第二大硫回收設備及揮發性有機 化合物設備製造商，去年溢利按年增1.75倍至3653.3萬元（人民幣，下同），收益按年增69%至4.2億元。瑞昌國際旗下於河南總建築面積約2.1萬平方米。瑞昌國際預計集資額將作產能擴充、增強設計及研發能力和營運資金。

雲端人力資源服務商北森通過上市聆訊，中金及摩根士丹利為聯席保薦人，據報現正作預路演。其中紅杉資本，Genesis Capital及軟銀持有北森。去年上半財年虧損收窄80%至1.6億元人民幣，預期今年仍錄虧損。【北森詳情】

===以下是3月20日消息==

Domino's Pizza（達美樂比薩，美：DPZ）中港澳總特許經營商達勢股份 （新上市編號：01405） 繼去年退回上市計劃後，上周四（16日）起再度招股，共發行1279.9萬股，集資淨額約5.15億元，周二（21日）截止，料下周一（28日）上市；招股價介乎46元至55元，每手（100股）計，入場費5555.47元。達勢孖展暫錄759萬元，其中富途借出300萬元，以公開集資7040萬元計，暫未足額認購。集團預期集資額90%將作擴張公司門店網絡。

===以下是3月17日消息==

內地第四大跨境營銷服務商力盟科技通過上市聆訊，廣發融資為獨家保薦人。力盟科技去年首9個月利潤按年跌39%至272.1萬美元；跨境數字營銷服務收入按年跌5.5%至956.7萬美元，毛利率按年下跌2.9個百分點至80.2%，因業務及研發人員增加，以致成本上漲。

內地海運服務商洲際船務 （新上市編號：02409） 周二（14日）起招股，周五（17日）yijing截止招股，預計3月29日掛牌。洲際船務孖展暫錄1381萬元，其中富途借出600萬元，以公開集資額4888萬元計，暫未足額認購。【洲際船務招股詳情】

===以下是3月16日消息==

楊受成持有，本地第二大網絡廣告代理商新傳企劃遞表，英皇融資及力高企業融資為聯席保薦人。2022年年內溢利按年增19.3%至3943.1萬元；收益2.4億元與2021年相若。據文件披露顯示，楊受成夫婦及旗下產業共同持有股權約70%。

內地生物降解塑膠產品生產商中寶新財通過上市聆訊，東吳證券為獨家保薦人。集團去年首9個月利潤按年下跌27.3%至4517.8萬元；收益按年增至2.14億元（人民幣，下同）；毛利率按年下跌約4.5個百分點至40.2%，集團預期中期息及末期息佔純利30%。

中寶新財致力成為中國主要生物降解塑膠產品生產商，預期集資額將作擴建長春生產基地；建立惠州生產基地；加強研發能力及招聘研發專家；採購新機械；升級其內部系統；以及一般營運用途。

===以下是3月14日消息==

跨省供熱服務商慧居科技遞表上市，國泰君安國際為獨家保薦人。慧居科技純利按年減少12.9%至9643.1萬元；收入按年增11.9%至14.44億元。集團預期集資額主要作供熱設施用途。

===以下是3月13日消息==

阿里影業 （01060） 的戰略合作夥伴，耐飛科技母企，內地最大網劇及網絡電影發行商耐看娛樂第三度遞表。耐看娛樂現有現有14部網劇及18部網絡電影正籌備中， 當中4部網絡電影預期今年內播出，3部網劇及網絡電影正作後期製作。【耐看娛樂業務表現】

萬科 （02202） 戰略合作夥伴，內地物業開發商，中億基業遞表上市，國泰君安國際為獨家保薦人。中億基業主要開發及銷售中高端住宅物業，截至去年底共有42個物業開發項目，總建築面積約66.27萬平方米，涉寧夏、青海、陝西及四川。集團亦有開發及管理商業物業，如住宅的商場及零售店。中房萬科實業貢獻佔總收益50.3%，並共同成立兩家非全資附屬公司。【新中億基業業務表現】

諾華（美：NVS）持股的來凱醫藥遞表上市，中金為獨家保薦人。來凱與信達生物 （01801） 附屬公司亦合作臨床試驗旗下核心產品LAE002，為三磷酸腺苷競爭性抑制劑，可用於治療卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及耐藥實體瘤PD-1及L1。

富衛FWD再度遞表，預期集資額維持78億元，去年虧損約8.23億美元，新業務價值按年增加12.7%，續保額達92%。【富衛業務詳情】

港交所 （00388） 發布《2022年上市委員會報告》，全年共審理126份上市申請，按年增6%。港交所亦擬審議有關特專科技公司上市（即上市規則18C章）制度的諮詢總結，檢討創業板GEM，優化IPO招股流程及市場基礎建設，《上市規則》修，以及公眾持股量規定。【上市委員會2022年報告詳情】

===以下是3月10日消息==

內地財金資訊及軟件公司九方財富 （09636） 今首日掛牌，九方財富股價開報17.02元，較招股定價17元高0.02元或0.1%，最低見16.56元，跌2.6%，收報17.14元，升0.8%，以一手500股計，不計手續費每手帳面賺70元。【九方財富首掛詳情請看此】

===以下是3月9日消息==

內地財金資訊及軟件公司九方財富 （新上市編號：09636） 周四（9日）收市後有暗盤交易，輝立暗盤高見17.84元，較招股價高4.9%，收報17.7元，高4.1%，每手（500股），不連手續費，賺350元。耀才暗盤最高見17.68元，較招股價高4%，收報17.58元，高3.4%，每手賺290元。富途暗盤高見17.58元，高3.4%，收報17.5元，高2.9%，每手賺250元。【九方財富暗盤詳情可看此】

內地數字貨運平台、螞蟻集團持股的維天運通 （02482） 周四（9日）首掛，曾低見2.7元，較上市價2.9元跌6.9%，收報2.84元，跌2.1%，不計手續費，一手（1000股）蝕60元，成交額3790萬元。【首掛詳情請看此】

===以下是3月8日消息==

螞蟻持股的內地數字貨運平台維天運通 （02482） 今（9日）首掛，每股以下限定價2.9元上市，集資淨額約6310萬元。昨（8日）收市後有暗盤交易，暗盤整體先升後跌。耀才及富途暗盤曾高見3.1元，較招股價高6.9%；耀才收報2.84元，較招股價2.9元低2.1%，每手（1000股）不連手續費，帳面蝕60元；富途收報2.85元，低1.7%，每手賬面蝕50元。輝立收報2.91元，升0.3%，一手賺10元。【維天運通暗盤】

騰訊 （00700） 有份持股的微醫據報計劃赴美上市，2021年4月曾遞表來港上市，其後公司受互聯網平台監管影響，未有上市。據外電消息指，微醫已向中國網絡安全監管機構提交美國上市計劃，正待國家互聯網信息辦公室批准，料最快下半年可上市。【微醫計劃赴美】

達勢股份繼去年12月後，再度通過上市聆訊，正展開預路演，集資約8億元。去年曾發售1135萬股，每股售價46元至50元。【去年招股詳情】

軟銀持股的內地租房平台自如，據報計劃來港上市，集資約78億元，有望成首季集資額之冠，最快4月提交申請，涉高盛、摩根士丹利及中信證券等投行。

內地服裝電商SHEIN據報下半年將赴美上市，計劃本月籌集新一輪投資，涉20億美元，估值按年下降約33%至640億美元，有望成全球最大規模上市。SHEIN對外電表示現未有上市計劃。【報道詳情】

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