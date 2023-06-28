【新股IPO】交互式AI服務商聲通信息遞表　一文看清IPO消息（不斷更新）

▲ 【新股IPO】一文看清IPO消息（不斷更新）

本文以一文形式羅列新股IPO消息，以供讀者參考。

中國第二大企業級交互式AI解決方案供應商聲通信息遞表，中金為獨家保薦人。集團去年收入5.15億元（人民幣，下同）；去年轉盈為虧至8715.5萬元，2021年為純利3638.4萬元，集團表示虧損因完成金融負債重新分類，經調整利潤則按年增1.6%至6335.6萬元。

集團市場份額約2.7%，第一名約14.4%，第三名為2%。聲通主要提供智慧城市、交通、通訊及金融服務，去年收入佔比分別為37.4%、16.3%、17.8%以及15.5%，毛利率按年增6個百分點至39.1%。

集團預期集資將作關鍵技術基礎研究；於加強技術基礎設施與研發能力；擴展集團解決方案；尋求海內外戰略投資及收購等用途。

==以下是6月27日消息==

由中國聯塑 （02138） 分拆的易達雲申請來港上市，招銀國際為獨家保薦人。集團去年收益12%至7.1億元（人民幣，下同）；期內利潤按年減少22%至3629.2萬，海運量按年增30%至2663個標準箱；交付予終端客戶訂單按年增3%至310萬。

截至去年12月底，集團第三方物流服務供應商包括，35家第三方倉儲供供應商、30家國際貨運代理服務供應商、240家海運及空運承運商和60家當地「尾程」履約服務供應商；截至6月19日，集團管理約44個倉庫，橫跨全球三大洲及20多個城市，包括美國、加拿大、英國、德國 和澳大利等地，當中34個是海外貨倉為加盟倉。

聯塑董事會認為，分拆可塑及其股東提供機會變現其於本集團的投資價值；確定易達雲獨立身份，並擁有獨立的集資平台，作股權或債務融資，為集團提供資金，無需依賴聯塑；提升企業形象，為聯塑帶來協同效應的戰略投資者的能力，達成投資戰略夥伴能力。

集團料集資額將作通過輕資產模式增強其全球物流網絡；改造集團平台；加強集團中國市場佔有率等用途。

==以下是6月26日消息==

國有城市服務商泓盈城市營運申請來港上市，中金為獨家保薦人。集團去年收入按年增22%至5.3億元；年內利潤按年增31%至5309.5萬元。集團表示業績增長強勁，歸因業務規模繼續穩步增長；開發和提供全面的服務組合的能力；不斷發展專業服務能力；吸引新客戶及保留現有客戶能力。

泓盈城市營運95%由城發集團持有。據中指院指出，集團獲去年湖南物業服務第一名；集團提供服務包括物管服務、城市服務以及商業營運服務。截至去年底，物管在管物業項目共63個、建築面積1030萬平方米；城市業務板塊在管共148個，包括142個停車場運營、4個照明營運及2個市政環衛項目；商業營運服務共44個，面積約53.4萬平方米。

泓盈城市料集資額將作物色物業管理服務供應商及城市服務提供商潛在戰略收購機會；購買作業車輛及設備的戰略投資；未來4年的技術發展；招聘人才及員工培訓。

==以下是6月25日消息==

內地最大積體電路晶圓生產商貝克微電子申請來港上市，中金為獨家保薦人，廣發證券 （01776） 持有6.69%、國資蘇州市虎丘區人民政府持10.9%。集團去年收入增66%至3.5億元，淨利潤按年增67%至9530萬元。

截至6月16日，貝克微推出約300款模擬IC圖案晶圓產品，可應用領域包括汽車電子、醫療、工業自動化、工業物聯網、工業照明、儀表、通信、電力、儲能及高端消費。

貝克微料集資將作提升研發及創作能力；豐富產品組合及拓展業務；擴大客群；尋求半導體產業的潛在投資及收購用途。

內地網上健身平台Keep已通過聯交所聆訊，集團主要業務包括自有品牌運動產品、會員訂閱及線上付費內容， 廣告和其他服務。據招股文件顯示，中國健身人群中有77.5%了解 Keep移動應用程式，去年平均月活躍用戶達3,640 萬名。【Keep聆訊後資料】

跨省供熱服務商慧居科技周三（21日）通過上市聆訊，國泰君安國際為獨家保薦人。慧居科技去年純利按年減少12.9%至9643.1萬元；收入按年增11.9%至14.4億元。慧居科技自2010年成立，主要於山西、甘肅及內蒙的「三北地區」作供熱服務，以及相關工程及節能服務EMC。【慧居科技聆訊後資料集】

==以下是6月19日消息＝＝

內地最大電商企業資源規劃系統（SaaS ERP）聚水潭遞表，中金及摩通為聯席保薦人。收入按年增21%至5.2億元（人民幣，下同），虧損按年擴大1倍至5.1億元。

聚水潭SaaS ERP市場份額約20.7%，與全球逾350個電商平台相連。聚水潭自2014年成立，2021年曾處理逾100億份訂單；2022年服務4.6萬名客戶，去年「雙11」期間處理12億份訂單。

聚水潭投資者包括，紅杉資本旗下紅杉智盛持有7.5%，中金共贏基金持股2.5%

集團預期集資額將用於未來5年強化研發能力；加強銷售及營銷能力；以及戰略投資。

==以下是6月16日消息＝＝

內地最大線上慢性病管理平台「健客」母企方舟雲康早前遞表，花旗、瑞銀及農銀國際為聯席保薦人。集團去年收益按年增25.3%至22億元（人民幣，下同）；虧損按年擴大26%至3.8億元。

健客平台自2019年成立，業務以H2H業務模式連接患者及醫生，截至去年底共有3660萬註冊用戶，月活躍用戶共910萬名，醫生數目按年增7.3%至20.5萬名，來自1.5萬所醫療機構，提供藥物種類逾21.1萬種。

方舟雲康料集資將作未來3至5年拓展業務，包括提升知名度，促進用戶增長，吸引及挽留人才；研發包括委聘60至80名軟件工程師，提高人工智能技術及大數據分析能力，收購或投資線上慢性病管理相關行業。

==以下是6月13日消息＝＝

內地最大健康保健服務平台健康之路遞表，建銀國際為獨家保薦人，嶺峰資本為理財顧問。健康之路去年收入按年增31.9%至5.7億元（人民幣，下同）；虧損按年擴大64.2%至2.6億元。據上市文件披露，健康之路涉國資投資，上饒國資股權2.67%。

集團自2001年起提供數字健康醫療服務，截至2022年底註冊個人用戶共1.7億名，醫生83.3萬名，連接醫院共1.2萬家。去年共進行590萬次醫療咨詢，線上預約810萬次。

集團料集資額將作用於數字健康醫療服務和企業解決方案及數字營銷解決方案；戰略投資或收購；研究與開發以及推廣。

最大燕窩品牌燕之屋遞表

最大燕窩品牌燕之屋遞表，中金及廣發融資為聯席保薦人。燕之屋總收入按年增14.8%至17.3億元（人民幣，下同），純利按年增14.6%至1.9億元。

燕之屋去年全球市場份額約4.1%，門店按年增71間至704間，來自經銷商門，自營門店維持89間，生產基地位於廈門、上海及甘肅。集團銷售產品共有250款，包括碗裝即食燕窩、鮮燉燕窩、樽裝燕窩、乾燕窩。

集團預期集資額將作研發；擴大全渠道銷售網絡；加強品牌建設及營銷推廣工作；加強供應鏈管理能力、數字基礎設施。

君聖泰委任中信里昂作整體協調人

內地生物製藥公司君聖泰醫藥已於5月30日遞交上市申請。君聖泰最新委任中信里昂，連同原有的瑞銀及華泰國際擔任整體協調人。集團主要開發治療代謝和消化系統疾病藥物，已開發5款候選藥物，共有128項專利及專利申請。君聖泰去年虧損增加3%至2.2億元（人民幣，下同），收益按年增49%至2058.1萬元。【君聖泰醫藥公司資料】

Keep傳最快月內上市

據外電消息指，內地最大線上健身平台Keep最快月內上市，集資約1億美元（折合約7.8億港元），軟銀持股約9.48%。Keep已於於3月底第四度遞交上市申請，高盛及中金為聯席保薦人。Keep去年總收入錄得22.1億元（人民幣，下同），按年增加36.5%。而在非國際財務報告準則下，去年經調整虧損淨額為6.7億元，按年收窄19.3%。【Keep聆訊後資料】

艾迪康料集少於16億元

據外電消息指，中國三大獨立醫學實驗室服務商艾迪康醫學檢驗中心（Adicon）正作預路演，相關知情人士指， 鑑於市場環境艱難，集資規模或少於2021年傳約2億美元（折合約15.6億港元） 。艾迪康3月底已通過上市聆訊，摩根士丹利及富瑞為聯席保薦人。

集團去年純利按年增1.2倍至6.8億元（人民幣，下同）；經調整純利按年增33%至6億元；收益增43.8%至48.6億元。集團主要作分子生物學、臨床免疫學及綜合檢測業務。艾迪康料集資額將作加強普檢及特檢能力；新建實驗室；戰略合作及收購；營運基礎建設以及一般用途。【艾迪康聆訊後資料】

==以下是6月12日消息＝＝

諾華（美：NVS）持股的來凱醫藥正作預路演，料集資1億美元（折合約7.8億港元）。來凱醫藥上周五（9日）已通過聆訊，中金為獨家保薦人。

來凱醫藥現時沒有商業化產品及收入，去年虧損擴大4%至7.82億元人民幣。

集團現時研發兩款核心產品及13項候選產品，核心產品包括雄激素合成抑制劑LAE001，可抑制細胞色素CYP17A1及CYP11B2，用於治療前列腺癌，LAE001料今年第三季取得第二期數據。來凱旗下的三磷酸腺苷競爭性抑制劑LAE002，可用於治療卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及耐藥實體瘤PD-1及L1。截至最後可行日期，集團無意向或計劃向國內外市場授權LAE002，預計LAE002針對鉑耐藥卵巢癌（PROC）適應症的二至六線治療將最快於今年第四季遞交FDA及NDA申請。【來凱醫藥業務詳情】

==以下是6月11日消息＝＝

癌症及老年眼科疾病療法生科企業友芝友再遞表來港上市，中信建投國際為獨家保薦人。石藥 （01093） 旗下石藥恩必普於2018年參與友芝友的A輪融資，持有28.15%股權。【石藥集團持有友芝友】

友芝友去年收入323.1萬元人民幣，按年減少79.9%，收入主要來自政府補助，去年佔70%；虧損按年擴大27.2%至1.9億元人民幣。

友芝友已開發7種候選藥物，集團料集資額將作核心產品M701和Y101D的臨床試驗。M701為治療實體瘤、惡性腹水及胸水的標靶及T細胞核心產品，其中惡性腹水適應症最快明年首季啟動第三期臨床試驗，2025年首季提交新藥上市申請（BLA）；治療胰腺癌、肝癌及肺癌的Y101D料胰腺癌適應症將於明年第三季完成第二期臨床試驗，第四季開展第三期。

友芝友曾於去年12月9日遞表，申請過期後，隨即於6月11日再度遞表。友芝友獲多間基金投資，包括廣瑞宏祥、長星成長、同德乾元、匯友興曜、華大共贏、三花弘道、海南偉灃、珠海盛溢、百贏匯智、韶山鴻宇、海南博友、千山信榮、廣東星耀以及光谷實體。

西銳飛機遞表

國資委旗下中國航空工業控股的小型飛機製造商西銳飛機，最新遞表來港上市，由中金任獨家保薦人。據外電消息指，西銳飛機料集資約3億美元（折合約23.4億港元）。

西銳飛機2022年收入按年增21.1%至8.9億美元；去年利潤增21.6%至8807.6萬美元。集團製造SR2X系列及願景噴氣機，分別累計交付9000架及400架，售價介乎50萬美元至330萬美元，產品銷售至全球共36個國家客戶。西銳飛機預期集資額將於未來2至3年內整合產品新興技術；提升生產效率及產能；改善生產及營運效率；地域擴展等用途。

==以下是6月9日消息＝＝

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683） 完成招股後，突然宣布延遲原訂6月12日掛牌上市。消息指，巨星傳奇或降低招股價，並於近期重啟招股。【巨星傳奇叫停掛牌】

＝＝以下是6月8日消息==

四大會計師行之一，羅兵咸永道（PwC）調低香港全年新股集資額目標，由原先估計的1800億至2000億元，降至最新估計的1500億至1700億元。

羅兵咸永道指，香港上半年IPO宗數按年增11%至30宗，但新股集資額170億元，按年下跌14%，集資額排名跌出全球前頭五，排於上交所、深交所、紐交所、納斯達克、印尼交易所之後。【羅兵咸永道IPO預測】

==以下是6月7日消息==

煤氣 （00003） 行政總裁黃維義表示，有考慮分拆新能源業務易高，相信分拆可提高估值，惟未有時間表及計劃。易高去年盈利約3億元，目前正於馬來西亞興建可持續航空燃料廠，造價約2億至3億美元，可生產20萬噸可持續航空燃料，連同現有張家港目前的10萬噸產能，集團合共可生產30萬噸可持續航空燃料，未來計劃興建第三至第四間可持續航空燃料廠房。【煤氣業務發展情況】

内地最大數字化汽車售後服務商廣聯科技國際申請來港上市，獨家保薦人為建銀國際。廣聯科技去年多賺85.2%至3920.4萬元（人民幣，下同），收益增加26.7%至4.1億元，以收入計為內地汽車後市場行業的數字化營銷及管理解決方案市場第一，市場份額為5.6%。

集團向4S店、汽車融資租貸公司、IoV設備原始品牌製造商（OBM）以及車用戶提供服務。廣聯科技期望日後擴展至保險公司，汽車製造商；戰略投資目標為智能汽車硬件製造商，4S店集團，汽車製造商。

集團提供服務包括車聯網IoV及SaaS訂閱服務，預期集資額將作開發數字營銷及管理解決方案的創新功能，加強AI能力，升級數字化鏈接解決方案，加強解決方案的雲原生技術，以及雲基礎設施投資。

==以下是6月4日消息==

内地創新醫藥企業、科倫藥業（深：002422）子公司科倫博泰通過聆訊，聯席保薦人為高盛及中信證券。科倫博泰去年虧損6.2億元（人民幣，下同），按年收窄30.8%；去年首九個月收入為8億元，2021年同期為3232.2萬元。據外電消息指，科倫博泰計劃集資約3億美元（折合約23.5億港元）。科倫博泰於主要研發腫瘤學、自身免疫性疾病及代謝疾病的創新藥物，母企科倫藥業持股59.75%；默沙東持有非上市外資股6.95%。【科倫博泰聆訊後資料】

內地醫藥產業交易與服務平台藥師幫通過上市聆訊，藥師幫去年虧損擴大2倍至14.9億元（人民幣，下同），收入按年增長41.4%至142.7億元；總交易額（GMV）按年增37.5%至378.3億元。最新一次上市文件顯示，中金為獨家保薦人，高盛則早前退任保薦人。百度 （09888） 、復星醫藥 （02196） 、陽光保險 （06963） 人壽有份投資藥師幫。【藥師幫聆訊後資料】

==以下是6月2日消息==

據外電引述消息人士報道，內地投資公司博將資本計劃來港上市，集1億美元（折合約7.8億港元），正與財務顧問討論明年上市。【博將資本概要】

博將資本自2005年成立，總資產管理規模約100億人民幣，總部位於杭州。博將主要投資科技、先進製造、人工智能、大數據、新能源和材料等領域。博將投資包括去年7月上市的智雲健康 （09955） ，以及極米科技（滬：688696）。

據外電消息指，小米 （01810） 有份持股的自動駕駛計算芯片開發商黑芝麻智能，目標6月提交上市申請，集資介乎2億至3億美元（折合約15.6億至23.4億港元）。黑芝麻智能正與中金及華泰國際就是次交易合作。【黑芝麻概況】

內地第二大數據中心（IDC）服務商雲工場科技控股遞表，浦銀國際為獨家保薦人。雲工場科控以非自建數據中心模式提供服務，包括IDC解決方案、內容傳送網絡（CDN）以及資訊及通訊科技服務。去年純利按年減少37%至803.4萬元（人民幣，下同）收益按年增18%至5.5億元。

雲工場料集資將作技術投資；開發邊緣計算基礎設施；拓展客群等用途。

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==以下是5月30日消息==

中國人工智能AI及智能設備製造商「出門問問」遞表，為AIGC及ChatGPT興起後首家以AI主題的公司申請上市。據去年AIGC解決方案收入計算，集團為中國最早一批起步、營收最高的專注於AIGC技術公司。去年經調整利潤為1.1億元；2021年同期淨虧損7343.9萬元（人民幣，下同），收入按年增25.7%至5億元。收入佔比方面，AI軟件解決方案佔去年收入逾六成。

「出門問問」全球累計共600萬AIGC解決方案註冊用戶；付費用戶約40萬名；涉車載語音交互解決方案的汽車逾200萬輛，總服務用戶超過1000萬戶。【AIGC公司「出門問問」資料】

内地營銷及銷售SaaS解決方案提供商邁富時管理遞表，中金公司、建銀國際為聯席保薦人。邁富時擁有人應佔虧損2.16億元（人民幣，下同），2021年同期為2.73億元；收入11.42億元，按年增加30.2%。

集團自於2009年成立，於2011年成立上海凱麗隆，專門為媒體平台提供廣告精準營銷服務，於2015年至2019年，集團擴充業務覆蓋範圍並先後在深圳、成都、蘇州、 溫州、杭州及寧波設立分公司。其後，隨著短視頻平台的興起，集團於2021年推出一站式銷售SaaS產品珍客，豐富SaaS產品矩陣。

集團預計，集資額將用作年提升Marketingforce平台及基於雲的產品組合及服務；採購有效的雲計算服務、裝置、伺服器及網絡安全基建，改善數據儲存及實時計算能力；改進我們的相關技術，包括人工智能、大數據分析及雲計算；擴大銷售網絡、提升客 戶成功體系及提高品牌影響力。

升輝清潔遞表來港上市

內地綜合環境清潔及維護服務供應商升輝清潔遞表，信達國際為獨家保薦人。升輝清潔去年少賺13.8%至3440萬元（人民幣，下同）；收益按年增5.2%至5.9億元。集團指純利減少，歸因一般行政開支增加610萬元，收入減少200萬元，以及金融資產減值虧損淨增加210萬元。

集團自2000年成立，業務覆蓋內地14個省市，包括廣州、珠海、深圳、重慶，例如港珠澳東大橋珠江口岸及廣州白雲機場。2020年、2021年及2022年新合約分別為668份、732份及773份，全部標書中標率按年增22.7個百分點至50.8%；新合約標書中籤率按年增3.8個百分點至77.3%。

集團預期集資額將作擴大中國地區版圖，例如北京、上海及杭州；收購1間至2間中國環境清潔及維護服務供應商；加強服務實力亦增加公共清潔界別的機遇；購買清潔機械人及升級IT系統；以及拓展營銷部門及透過宣傳活動提高品牌知名度。

古瑞瓦特（Growatt Technology）推遲上市計劃。

全球第三大光伏逆變器供應商古瑞瓦特（Growatt Technology）據報因市場環境充滿挑戰，故推遲上市計劃。外電相關知情人士指出，市場投資者喜歡古瑞瓦特的全球市場規模及高增長業務，但市場對定價敏感。【光伏股古瑞瓦特詳情】

台灣知名歌手周杰倫概念股「巨星傳奇」早前已通過聆訊。據消息人士指出，預計周三（31日）起招股，6月中掛牌。巨星傳奇IPO引入兩名基石投資者，包括手游股網龍 （00777） ，據報看好集團IP賦能新零售的運營模式；以及Blink Field，其持有人為張源，即內地電子品牌OPPO及Vivo等步步高系產品代理商，持有江蘇步步高置業及蘇州步步高投資發展各30%的控制權。【周杰倫概念股巨星傳奇詳情】

==以下是5月25日消息==

數字化內險服務商眾淼創新科技周四（25日）首度遞表來港上市，國泰君安國際擔任獨家保薦人。眾淼創科去年全年收入按年增23.7%至1.5億元（人民幣，下同）；利潤按年增加39.7%至3777.6萬元。

集團收入主要來自分銷內險公司產品的佣金，整體毛利率按年上升5.3個百分點至45.3%；保險代理服務收入佔比按年下跌約8.6個百分點至88.1%，收入按年上升12.6%至1.3億元，歸因分銷財產、意外及汽車保險產品所得佣金收入增加，惟新冠疫情減少人壽及健康保險產品抵消部分收入增長；IT及其他服務佔比則相對上升，收入更按年增加3.5倍至1767.7萬元。

截至去年底，眾淼創科與逾60個保險公司合作，包括內地三大保險集團，集團共錄1.2萬企業保險用戶及25萬家庭保險用戶，累計8600萬保險代理人，覆蓋山東、河北、河南及吉林共10個城市。

集團預期集資額主要作未來三年的保險代理業務；加強IT服務產品研發能力；收購約兩至三家保險技術行業公司，公司強調現時尚未有收購目標。

==以下是5月18日消息==

微創醫療 （00853） 旗下，內地最大心臟起搏器（CRM）供應商、微創心律申請來港上市，高盛及中金為聯席保薦人。集團去年收入減少6.9%至2.1億元（人民幣，下同）；虧損按年擴大38.4%至1.2億元。

據港交所文件顯示，除微創醫療持股50.13%外，馬雲的雲峰基金亦持有16.82%，高瓴資本持股12.56%，以及香港中央證券信託有限公司持股9.21%。

微創心律預期集資額將資助中國製心臟起搏器機械、心臟監護儀、在研產品Pulsea、具藍牙功能產品ICD及CRT-D、30M及LLB導線，升級SmartTouch的研發；擴大中國、美國及日本地區商業化；重組法國、意大利、中國及多米尼加共和國等地生產設施。

集團表示中國為最大新興市場，2021年每百萬人當中僅有89.7件CRM產品，歐洲為1065.6間。集團已拓展海外業務至日本、美國、澳洲及加拿大，正進入巴西、印度及阿根廷等新興市場。

==以下是5月16日消息==

長久集團旗下、汽車流通領域服務商長久數字科技周二（16日）申請來港上市，中信證券及工銀國際為聯席保薦人。長久數字科技去年純利按年增14.5%至9587.7萬元（人民幣，下同）；收入按年增加14.7%至5.5億元；毛利率按年增2.9個百分點至41.1%。

長久數字科技主要向車主提供有抵押融資，以及向抵押車業務汽車經銷商提供數字風險管理服務。截至2022年底，集團向內地18家商業銀行旗下約200家分行、24家汽車金融公司，以及10,700家汽車經銷商提供數字風險管理服務。

集團計劃集資額將作改善數字風險管理服務；開發汽車銷售及分銷行業綜合中間平台；擴大汽車經銷商運營管理能力；擴大銷售及營銷能力；以及一般營運用途。

==以下是5月9日消息==

內地消費品數字供應鏈服務平台行雲集團正進行上市前融資，預計集資2億美元（約15.6億港元），並尋求25億美元（約195億港元）估值。報道指，行雲集團完成是次融資後，將計劃於今年稍後時間來港上市。【行雲集團上市計劃】

==以下是4月28日消息==

眾安智慧生活 （02271） 於4月28日再向聯交所入表申請上市。眾安智慧生活於去年底至今年初曾在港招股，當時集資金額最多2.25億元。【新股IPO】眾安智慧生活再向聯交所遞表 曾於今年1月招股後擱置上市

==以下是4月24日消息==

內地AI獨角獸—第四範式香港新股申請第三度失效後，公司再度遞表申請上市。第四範式上月被美國商務部列入實體清單，公司最新宣布，高盛亞洲不再出席公司整體協調人和保薦人，由中金國際出席獨家保薦人和整體協調人。【第四範式再遞表】

==以下是4月21日消息==

本地消防工程承包商怡俊集團通過上市聆訊，均富融資為獨家保薦人，為2023年首家通過上市聆訊的本地公司。怡俊財政年度以每年6月30日劃分，截至去年10月底，首4個月純利按年增加2.1倍至2343.3萬元；收入按年增61.5%至1.3億元。【怡俊集團業務表現】

==以下是4月20日消息==

風華秋實周四（20日）再度遞交上市申請，風華秋實是一家在中國經營逾10年的音樂娛樂服務供應商，主要授出音樂版權及音樂錄製業務，輔以演唱會主辦及製作及藝人管理，其中核心藝人鹿晗佔去年收益達16%。風華秋實去年全年收入按年增15.9%至9484.5萬元（人民幣，下同）；純利少賺16.2%至3273.2萬元。【風華秋實第五度遞表】

內地首家來港上市的白酒商珍酒李渡 （新上市編號：06979） 及線上醫師平台梅斯健康 （新上市編號：02415） 周一至周四（17日至20日）招股。珍酒李渡有望成今年最大型新股。據知情人士指出，其際國際配售部分獲多倍超額認購，涉多間長線基金。【珍酒李渡及梅斯健康招股詳情】

截至周四（20日）上午9時，珍酒李渡孖展錄3.08億元，輝立借出1.6億元，以公開集資額6.37億元計算，暫未足額認購。珍酒李渡招股價介乎10.78元至12.98元，最高集資額63.7億元，每手（200股）入場費約2622.2元。

梅斯健康孖展錄2.6億元，富途借出1.4億元，以公開集資額6786萬元計算，超額認購2.8倍。梅斯健康招股價介乎9.1元至10.16元，最高集資額6.8億元，每手（250股）入場費約2565.6元。

==以下是4月19日消息==

陝西花崗岩礦商漢隆集團遞表，國金證券為保薦人。漢隆持有採礦許可證於2035年底到期，年產量為10萬立方米。集團表示料2026年七里溝第二期項目開發後才實現盈利，去年虧損擴大3.1倍至338.6萬（人民幣，下同），收入73.6萬元。漢隆料集資額主要作七里溝項目的開發資本開支。集團亦擬以年度或半年度派息，比率不少於可分配淨利潤20%。

===以下是4月15日消息==

普樂師通過上市聆訊，集團2022年純利按年減少10.2%至5270.2萬元（人民幣，下同），收入按年增48.5%至約6.2億元。普樂師毛利率按年減少12.8個百分點至28.1%，服務涵蓋內地31個省，全年任務完成率72%。【普樂師詳情】

疫苗及生物製劑開發商綠竹生物通過上市聆訊，中金為獨家保薦人，建銀國際為財務顧問。外電引述知情人士報道，綠竹生物今周啟動招股，集資約5000萬美元（折合約3.9億港元）。【建行持有綠竹生物】

===以下是4月14日消息==

新股北森控股 （09669） 4月13日掛牌，上市前股東之一的國際資源 （01051） 披露，旗下附屬公司4月13日至14日，於市場上出售216.2萬股北森控股，相當於北森控股0.3%股份，每股均價約23.21元，未計印花稅和相關開支，涉資約5019萬元。【國際資源掟貨詳情】

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所控股 （06623） 以介紹方式在聯交所主板上市，今日開始買賣，每手100股。陸控開報33.5元，早段高見36.5元，較開市價再升8.9%，收報34.75元，全日升3.7%，相當於較美股收市價31.55元高10.1%。陸控市值達398.3億元，全日成交額1860萬元。【陸金所首掛走勢】

===以下是4月12日消息==

台灣知名歌手周杰倫概念股「巨星傳奇」周二（11日）第四度遞表來港上市。有消息人士指出，巨星傳奇已通過港交所聆訊，預計5月起招股及掛牌。【周杰倫概念股詳情】

內地最大設備營運服務商遠東宏信 （03360） 旗下分拆宏信建設發展通過上市聆訊，華泰國際、花旗、招銀國際及星展為聯席保薦人。宏信建設2022年全年純利按年跌6.3%至6.6億元（人民幣，下同）；收入按年增28.3%至78.8億元；毛利率按年跌6.5個百分點至39.8%。【宏信建設背景】

內地雲端人力資源管理（HCM）解決方案提供商北森控股 （新上市編號：09669） 4月13日掛牌，收市後時段有暗盤交易。三個暗盤交易場早段潛水，其後跌幅收窄，部分更轉賺。富途暗盤交易場收報31.8元，較招股價高7.1%，每手（200股）不連手續費賺420元。【北森暗盤追蹤】

===以下是4月11日消息==

平保 （02318） 旗下金融科技企業陸金所控股（美：LU 新上市編號︰06623）以介紹方式於在聯交所主板上市，4月14日掛牌，每手100股。【陸金所來港雙重主要上市詳情】

===以下是3月31日消息==

十月稻田向港交所遞表，摩根士丹利、中金及中信建投國際為聯席保薦人。業務包括於東北農產品種植、生產加工、全渠道品牌化一體化營運的公司，以大米為核心產品，亦有糙米等雜糧產品。外電早前傳集資額約23億元。【十月稻田資料】

內地汽車服務商途虎養車遞表來港上市，高盛、中金、美銀及瑞銀為聯席保薦人，騰訊 （00700） 持股21.28%，愉悅資本持股9.85%，紅杉中國持股5.49%。途虎養車去年虧損收窄63.4%至21.4億元（人民幣，下同）；經調整EBITDA虧損收窄79.8%至1.9億元；收入按年減少2%至115.5億元。途虎養車旗下途虎工廠店增800家至4653家；合作門店則減少10753家至20870家。集團預期集資額將作提升供應鏈能力；貨運網絡；研發用途。

===以下是3月24日消息==

中寶新材 （新上市編號：02439） 及力盟科技 （新上市編號：02405） 周二（21日）起招股，周五（24日）截止，同於下周五（31日）掛牌，均已獲足額認購。截至上午約9時，中寶新材孖展錄1.14億元，輝立借出8700萬元，以公開集資額3375萬元計算，超額認購2.4倍。中寶新材招股價介乎1.05元至1.35元，最高集資額3.4億元，每手（2000股）入場費約2727.2元。【中寶新材招股詳情】

力盟科技孖展錄9518億元，富途借出5200萬元，以公開集資額1500萬元計算，超額認購5.4倍。力盟科技招股價介乎0.65元至0.75元，最高集資額1.5億元，每手（4000股）入場費約3030.3元。【力盟科技招股詳情】

===以下是3月23日消息==

嘉利國際 （01050） 分拆嘉創地產 （02421） 以介紹形式首日掛牌，開市報1.76元，最高見2元，收報1.6元，較開市跌9.1%，每手（2000股）不計手續費，一手蝕320元。【嘉創首掛詳情】

===以下是3月22日消息==

達勢股份 （新上市編號：1405） 料下周二（28日）掛牌，早前孖展未獲足額認購。據外電知情人士指，達勢將以下限定價發行，集資約5.9億元。【達勢招股詳情】

華潤電力 （00836） 擬分拆新能源業務於內地上市，涉從事風電及光伏發電業務，主要於中國境內投資、開發、運營和管理風電場及光伏電站。據外電消息指，新能源子企2022年曾考慮在港作約10億至20億美元上市計劃，交易涉農銀國際、中金、匯豐及摩根士丹利等投行。【潤電業績詳情】

據外電消息指出，眼科創新藥製造商撥雲製藥（Cloudbreak Pharma）計劃來港上市，料集資介乎1億至2億美元（約7.8億元至15.6億元），正與建銀國際及瑞銀合作。撥雲向本報表示，目前未有回應。【撥雲製藥早前專訪】

中天湖南 （新上市編號：02433） 上周五（17日）通過上市聆訊，周一至四（21日至23日）招股，預期下周四（30日）掛牌，孖展錄1.11億元，以公開集資額1535萬元計算，超額認購6.3倍。【中天湖南招股詳情】

===以下是3月21日消息==

河南石油煉制及石化設備製造商瑞昌國際遞表來港上市，第一上海為獨家保薦人。集團為第二大硫回收設備及揮發性有機 化合物設備製造商，去年溢利按年增1.75倍至3653.3萬元（人民幣，下同），收益按年增69%至4.2億元。瑞昌國際旗下於河南總建築面積約2.1萬平方米。瑞昌國際預計集資額將作產能擴充、增強設計及研發能力和營運資金。

雲端人力資源服務商北森通過上市聆訊，中金及摩根士丹利為聯席保薦人，據報現正作預路演。其中紅杉資本，Genesis Capital及軟銀持有北森。去年上半財年虧損收窄80%至1.6億元人民幣，預期今年仍錄虧損。【北森詳情】

===以下是3月20日消息==

Domino's Pizza（達美樂比薩，美：DPZ）中港澳總特許經營商達勢股份 （新上市編號：01405） 繼去年退回上市計劃後，上周四（16日）起再度招股，共發行1279.9萬股，集資淨額約5.15億元，周二（21日）截止，料下周一（28日）上市；招股價介乎46元至55元，每手（100股）計，入場費5555.47元。達勢孖展暫錄759萬元，其中富途借出300萬元，以公開集資7040萬元計，暫未足額認購。集團預期集資額90%將作擴張公司門店網絡。

===以下是3月17日消息==

內地第四大跨境營銷服務商力盟科技通過上市聆訊，廣發融資為獨家保薦人。力盟科技去年首9個月利潤按年跌39%至272.1萬美元；跨境數字營銷服務收入按年跌5.5%至956.7萬美元，毛利率按年下跌2.9個百分點至80.2%，因業務及研發人員增加，以致成本上漲。

內地海運服務商洲際船務 （新上市編號：02409） 周二（14日）起招股，周五（17日）yijing截止招股，預計3月29日掛牌。洲際船務孖展暫錄1381萬元，其中富途借出600萬元，以公開集資額4888萬元計，暫未足額認購。【洲際船務招股詳情】

===以下是3月16日消息==

楊受成持有，本地第二大網絡廣告代理商新傳企劃遞表，英皇融資及力高企業融資為聯席保薦人。2022年年內溢利按年增19.3%至3943.1萬元；收益2.4億元與2021年相若。據文件披露顯示，楊受成夫婦及旗下產業共同持有股權約70%。

內地生物降解塑膠產品生產商中寶新財通過上市聆訊，東吳證券為獨家保薦人。集團去年首9個月利潤按年下跌27.3%至4517.8萬元；收益按年增至2.14億元（人民幣，下同）；毛利率按年下跌約4.5個百分點至40.2%，集團預期中期息及末期息佔純利30%。

中寶新財致力成為中國主要生物降解塑膠產品生產商，預期集資額將作擴建長春生產基地；建立惠州生產基地；加強研發能力及招聘研發專家；採購新機械；升級其內部系統；以及一般營運用途。

===以下是3月14日消息==

跨省供熱服務商慧居科技遞表上市，國泰君安國際為獨家保薦人。慧居科技純利按年減少12.9%至9643.1萬元；收入按年增11.9%至14.44億元。集團預期集資額主要作供熱設施用途。

===以下是3月13日消息==

阿里影業 （01060） 的戰略合作夥伴，耐飛科技母企，內地最大網劇及網絡電影發行商耐看娛樂第三度遞表。耐看娛樂現有現有14部網劇及18部網絡電影正籌備中， 當中4部網絡電影預期今年內播出，3部網劇及網絡電影正作後期製作。【耐看娛樂業務表現】

萬科 （02202） 戰略合作夥伴，內地物業開發商，中億基業遞表上市，國泰君安國際為獨家保薦人。中億基業主要開發及銷售中高端住宅物業，截至去年底共有42個物業開發項目，總建築面積約66.27萬平方米，涉寧夏、青海、陝西及四川。集團亦有開發及管理商業物業，如住宅的商場及零售店。中房萬科實業貢獻佔總收益50.3%，並共同成立兩家非全資附屬公司。【新中億基業業務表現】

諾華（美：NVS）持股的來凱醫藥遞表上市，中金為獨家保薦人。來凱與信達生物 （01801） 附屬公司亦合作臨床試驗旗下核心產品LAE002，為三磷酸腺苷競爭性抑制劑，可用於治療卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及耐藥實體瘤PD-1及L1。

富衛FWD再度遞表，預期集資額維持78億元，去年虧損約8.23億美元，新業務價值按年增加12.7%，續保額達92%。【富衛業務詳情】

港交所 （00388） 發布《2022年上市委員會報告》，全年共審理126份上市申請，按年增6%。港交所亦擬審議有關特專科技公司上市（即上市規則18C章）制度的諮詢總結，檢討創業板GEM，優化IPO招股流程及市場基礎建設，《上市規則》修，以及公眾持股量規定。【上市委員會2022年報告詳情】

===以下是3月10日消息==

內地財金資訊及軟件公司九方財富 （09636） 今首日掛牌，九方財富股價開報17.02元，較招股定價17元高0.02元或0.1%，最低見16.56元，跌2.6%，收報17.14元，升0.8%，以一手500股計，不計手續費每手帳面賺70元。【九方財富首掛詳情請看此】

===以下是3月9日消息==

內地財金資訊及軟件公司九方財富 （新上市編號：09636） 周四（9日）收市後有暗盤交易，輝立暗盤高見17.84元，較招股價高4.9%，收報17.7元，高4.1%，每手（500股），不連手續費，賺350元。耀才暗盤最高見17.68元，較招股價高4%，收報17.58元，高3.4%，每手賺290元。富途暗盤高見17.58元，高3.4%，收報17.5元，高2.9%，每手賺250元。【九方財富暗盤詳情可看此】

內地數字貨運平台、螞蟻集團持股的維天運通 （02482） 周四（9日）首掛，曾低見2.7元，較上市價2.9元跌6.9%，收報2.84元，跌2.1%，不計手續費，一手（1000股）蝕60元，成交額3790萬元。【首掛詳情請看此】

===以下是3月8日消息==

螞蟻持股的內地數字貨運平台維天運通 （02482） 今（9日）首掛，每股以下限定價2.9元上市，集資淨額約6310萬元。昨（8日）收市後有暗盤交易，暗盤整體先升後跌。耀才及富途暗盤曾高見3.1元，較招股價高6.9%；耀才收報2.84元，較招股價2.9元低2.1%，每手（1000股）不連手續費，帳面蝕60元；富途收報2.85元，低1.7%，每手賬面蝕50元。輝立收報2.91元，升0.3%，一手賺10元。【維天運通暗盤】

騰訊 （00700） 有份持股的微醫據報計劃赴美上市，2021年4月曾遞表來港上市，其後公司受互聯網平台監管影響，未有上市。據外電消息指，微醫已向中國網絡安全監管機構提交美國上市計劃，正待國家互聯網信息辦公室批准，料最快下半年可上市。【微醫計劃赴美】

達勢股份繼去年12月後，再度通過上市聆訊，正展開預路演，集資約8億元。去年曾發售1135萬股，每股售價46元至50元。【去年招股詳情】

軟銀持股的內地租房平台自如，據報計劃來港上市，集資約78億元，有望成首季集資額之冠，最快4月提交申請，涉高盛、摩根士丹利及中信證券等投行。

內地服裝電商SHEIN據報下半年將赴美上市，計劃本月籌集新一輪投資，涉20億美元，估值按年下降約33%至640億美元，有望成全球最大規模上市。SHEIN對外電表示現未有上市計劃。【報道詳情】

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