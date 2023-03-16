【新股IPO】中寶新財通過上市聆訊　一文看清IPO消息（不斷更新）

▲ 【新股IPO】一文看清IPO消息（不斷更新）

本文以一文形式羅列新股IPO消息，以供讀者參考，

內地生物降解塑膠產品生產商中寶新財通過上市聆訊，東吳證券為獨家保薦人。集團去年首9個月利潤按年下跌27.3%至4517.8萬元；收益按年增至2.14億元（人民幣，下同）；毛利率按年下跌約4.5個百分點至40.2%，集團預期中期息及末期息佔純利30%。

中寶新財致力成為中國主要生物降解塑膠產品生產商，預期集資額將作擴建長春生產基地；建立惠州生產基地；加強研發能力及招聘研發專家；採購新機械；升級其內部系統；以及一般營運用途。

Domino's Pizza（達美樂比薩，美：DPZ）中港澳總特許經營商達勢股份 （新上市編號：01405） 繼去年退回上市計劃後，周四（16日）起再度招股，共發行1279.9萬股，集資淨額約5.15億元，下周二（21日）截止，料3月28日上市；招股價介乎46元至55元，每手（100股）計，入場費5555.47元。達勢孖展暫錄308萬元，暫未足額認購。集團預期集資額90%將作擴張公司門店網絡。

內地海運服務商洲際船務 （新上市編號：02409） 周二（14日）起招股，周五（17日）截止招股，預計3月29日掛牌。截至周四（16日）下午約6時，洲際船務孖展暫錄1381萬元，其中富途借出600萬元，以公開集資額4888萬元計，暫未足額認購。【洲際船務招股詳情】

===以下是3月14日消息==

跨省供熱服務商慧居科技遞表上市，國泰君安國際為獨家保薦人。慧居科技純利按年減少12.9%至9643.1萬元；收入按年增11.9%至14.44億元。集團預期集資額主要作供熱設施用途。

===以下是3月13日消息==

阿里影業 （01060） 的戰略合作夥伴，耐飛科技母企，內地最大網劇及網絡電影發行商耐看娛樂第三度遞表。耐看娛樂現有現有14部網劇及18部網絡電影正籌備中， 當中4部網絡電影預期今年內播出，3部網劇及網絡電影正作後期製作。【耐看娛樂業務表現】

萬科 （02202） 戰略合作夥伴，內地物業開發商，中億基業遞表上市，國泰君安國際為獨家保薦人。中億基業主要開發及銷售中高端住宅物業，截至去年底共有42個物業開發項目，總建築面積約66.27萬平方米，涉寧夏、青海、陝西及四川。集團亦有開發及管理商業物業，如住宅的商場及零售店。中房萬科實業貢獻佔總收益50.3%，並共同成立兩家非全資附屬公司。【新中億基業業務表現】

諾華（美：NVS）持股的來凱醫藥遞表上市，中金為獨家保薦人。來凱與信達生物 （01801） 附屬公司亦合作臨床試驗旗下核心產品LAE002，為三磷酸腺苷競爭性抑制劑，可用於治療卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及耐藥實體瘤PD-1及L1。

富衛FWD再度遞表，預期集資額維持78億元，去年虧損約8.23億美元，新業務價值按年增加12.7%，續保額達92%。【富衛業務詳情】

港交所 （00388） 發布《2022年上市委員會報告》，全年共審理126份上市申請，按年增6%。港交所亦擬審議有關特專科技公司上市（即上市規則18C章）制度的諮詢總結，檢討創業板GEM，優化IPO招股流程及市場基礎建設，《上市規則》修，以及公眾持股量規定。【上市委員會2022年報告詳情】

===以下是3月10日消息==

內地財金資訊及軟件公司九方財富 （09636） 今首日掛牌，九方財富股價開報17.02元，較招股定價17元高0.02元或0.1%，最低見16.56元，跌2.6%，收報17.14元，升0.8%，以一手500股計，不計手續費每手帳面賺70元。【九方財富首掛詳情請看此】

===以下是3月9日消息==

內地財金資訊及軟件公司九方財富 （新上市編號：09636） 周四（9日）收市後有暗盤交易，輝立暗盤高見17.84元，較招股價高4.9%，收報17.7元，高4.1%，每手（500股），不連手續費，賺350元。耀才暗盤最高見17.68元，較招股價高4%，收報17.58元，高3.4%，每手賺290元。富途暗盤高見17.58元，高3.4%，收報17.5元，高2.9%，每手賺250元。【九方財富暗盤詳情可看此】

內地數字貨運平台、螞蟻集團持股的維天運通 （02482） 周四（9日）首掛，曾低見2.7元，較上市價2.9元跌6.9%，收報2.84元，跌2.1%，不計手續費，一手（1000股）蝕60元，成交額3790萬元。【首掛詳情請看此】

===以下是3月8日消息==

螞蟻持股的內地數字貨運平台維天運通 （02482） 今（9日）首掛，每股以下限定價2.9元上市，集資淨額約6310萬元。昨（8日）收市後有暗盤交易，暗盤整體先升後跌。耀才及富途暗盤曾高見3.1元，較招股價高6.9%；耀才收報2.84元，較招股價2.9元低2.1%，每手（1000股）不連手續費，帳面蝕60元；富途收報2.85元，低1.7%，每手賬面蝕50元。輝立收報2.91元，升0.3%，一手賺10元。【維天運通暗盤】

騰訊 （00700） 有份持股的微醫據報計劃赴美上市，2021年4月曾遞表來港上市，其後公司受互聯網平台監管影響，未有上市。據外電消息指，微醫已向中國網絡安全監管機構提交美國上市計劃，正待國家互聯網信息辦公室批准，料最快下半年可上市。【微醫計劃赴美】

達勢股份繼去年12月後，再度通過上市聆訊，正展開預路演，集資約8億元。去年曾發售1135萬股，每股售價46元至50元。【去年招股詳情】

軟銀持股的內地租房平台自如，據報計劃來港上市，集資約78億元，有望成首季集資額之冠，最快4月提交申請，涉高盛、摩根士丹利及中信證券等投行。

內地服裝電商SHEIN據報下半年將赴美上市，計劃本月籌集新一輪投資，涉20億美元，估值按年下降約33%至640億美元，有望成全球最大規模上市。SHEIN對外電表示現未有上市計劃。【報道詳情】

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