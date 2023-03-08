ST. GEORGE'S MANSIONS錄雙破頂成交　四房大宅1.19億售

信和置業 (00083) 與中電合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS 今日錄新高成交，售出的四房大宅1座19樓A單位，實用面積2,140平方呎，成交價1.19億元，四房雙套大宅間隔，呎價55,607元，成交價及呎價均創項目標準戶新高。

項目於短短一周內已售出3伙大宅，前後累售33伙，當中5伙為特色戶，總套現逾38億元。

延伸閲讀【單位直擊】南豐廣場錄新高成交 頂層複式連天台戶2088萬易手【下一頁】

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