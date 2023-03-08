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【氣候轉變】澳洲受傾盆大雨影響　農作物收成竟不跌反刷新紀錄？

商業 18:59 2023/03/08

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農夫遇到大雨降臨總會哀愁，因為擔心影響作物收成。然而，今年澳洲的一場大雨，雖然仍帶來一定程度的糧食短缺，卻成為帶動農作物出口的源動力。

根據澳洲農業與資源經濟及科學局（ABARES）的推算，在截至6月底的1年中，農業出口將達到創紀錄的750億美元（約5,900億港元）。

【氣炸食品】美國食品產業發展遇樽頸　發展氣炸食品生產求增長

小麥是澳洲最大的出口農產品，惟俄烏戰爭和其他主要出口國推高了包括小麥在內的價格。ABARES執行董事Jared Greenville表示，在特殊的生長條件和商品價格被抬高的推動下，再次見到刷新紀錄的生產水平，全國冬季農作物產量在很大程度上有貢獻產出，其中2022至23年估計將達到6,730萬噸的新紀錄。

研究機構La Trobe Institute for Agriculture and Food（LIAF）的Tony Bacic指出，如果降雨來前或後一點，對我們的農作物產出水平可以有很大程度的分別。

澳洲國立大學高級講師Sonia Akter指，澳洲下的傾盆大雨是受拉尼娜現象影響，惟明年的情況好大可能會改變，因為氣候預測顯示明年的天氣傾向乾燥。Sonia續指，澳洲主要食品商品的出口量屆時或會大幅下降。

責任編輯：楊嘉軒

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