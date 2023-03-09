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戴安娜離婚後抗拒用Chanel 雙C標誌成心碎原因

環球社會熱點 09:05 2023/03/09

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英國戴安娜王妃（Princess Diana）生前多個時尚造型深入民心，法國名牌Dior的經典袋款Lady Dior之名更為致敬戴安娜。不過戴安娜自離婚後就抗拒用另一名牌Chanel，背後原因竟是Chanel的經典雙C商標讓其聯想起情敵卡米拉（Camilla）。

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英王查理斯三世（King Charles III）名下慈善機構王子基金會（The Prince's Foundation），近日宣布與Chanel達成合作夥伴關係，設立一個全新教育計劃。

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但其實Chanel多年前已與英國王室結下淵源，戴安娜本來十分鍾情Chanel，曾多次選擇配搭Chanel的經典套裝、鞋履和手袋。

不過澳洲設計師Jayson Brundson早年接受專訪指，戴安娜離婚後不太願意使用Chanel產品。

Brundson透露他於1996年與戴安娜合作，戴安娜前往澳洲出席慈善活動。戴安娜選擇穿著一身意大利品牌Versace的淡黃色裙裝，但不知如何配搭。

戴安娜取出幾款手袋和鞋，Brundson建議她選擇其中一對Chanel的鞋配裙裝。

Victoria's Secret重辦年度時裝騷 2018年後首次 【下一頁】

但戴安娜隨即拒絕：

唔得，我唔可以著雙C Logo上身。

Brundson起初不明白雙C有何問題，戴安娜就哀傷地解釋：

雙C係指查理斯（Charles）同卡米拉（Camilla）。

Brundson強調戴安娜並非盲反Chanel，只是為雙C商標的象徵意義感到糾結。戴安娜仍有Chanel這對鞋，但鞋面上的雙C商標仍簇新，似乎極少使用。

戴安娜生前管家也透露，戴安娜離婚後要求他清除所有Chanel手袋和鞋上的雙C商標，皆因不忍心看到兩個C字互相纏繞。

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責任編輯：鄭錦玲

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