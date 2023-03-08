▲ 【國泰業績】國泰航空目標年內償還港府優先股拖欠股息

國泰航空 （00293） 2020年獲政府認購195億元優先股，在過去5次付息日，國泰航空全數選用延付選項，至今拖欠款項達15.07億元。隨首次派息率調高日於8月到期，國泰航空管理層在今日業績發布會多次重申，計劃今年內向港府支付拖欠股息，但未提供贖回整筆優先股的時間表。

國泰航空主席賀以禮稱，該項優先股計劃是「絕妙（excellent）」安排，國泰可在疫情時獲得支援，港府則可獲得合理回報。

據雙方優先股協議，港府於首三年可按年息3厘收取股息，第三年加至5厘，第四年加至5厘，第五年加至7厘，第六年起加至9厘。國泰航空在清還整筆優先股前，不可向普通股股東派發股息。

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記者：麥德銘