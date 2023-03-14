【網店物流小幫手@iM網欄】本地電商物流急速發展  4年生意額增長27倍

網購最暢銷的貨品是甚麼？網店物流商處理過幾多款網購產品？最近筆者團隊正進行統計數據分析，一些最新的統計數字中，再印證了電子商貿發展的新趨勢。

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從我們的統計數字中顯示，自2019年至2022年，短短4年間，生意額增長約27倍，處理的訂單數量則增長了32倍，而處理過的商品類別超過12,000款，可見電商市場發展的蓬勃。

無論是初創企業、個體戶、中小企、或是傳統零至大型企業，都紛紛投入電商市場，迎合消費者的網購習慣，預視2023年電商訂單量仍會持續平穩地上升，發展前景依然具一定潛力。

網購既成為了大眾新的消費習慣，同時網店的產品種類亦更多元化。根據我們的營運數據顯示，頭3位最暢銷的網店產品類別分別為：生活百貨、化粧美容及母嬰用品，這些產品多屬消耗品，價格一般較低、購買頻率高、每次購買件數相對較多，如清潔用品、護膚品等。網購快速的配送，大大節省消費者來回商舖的時間。

為更有效配合電商的出貨模式，物流行業皆引進自動化設備，例如引入自動化設備（AGV自動導向車），實現智慧物流科技，在倉庫中建設了可靠的AGV機械人團隊。它們能同時間執行任務，並24小時不停運作，靈活地於倉庫貨架間進行貨品移動，按系統指示根據訂單到貨架取貨。

引入AGV後，揀貨準確率提升至超過99.9%，訂單處理效率亦增加了1倍。智慧物流科技成電商市場持續發展的新趨勢，在提升網店經營效率之餘，為電商夥伴帶來了更快捷、更準確的網店物流體驗，在充滿機遇的電商世界中不斷前進。

作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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