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Nike x Tiffany聯名波鞋供不應求 加推特別版925銀鞋盒

環球社會熱點 08:05 2023/03/09

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Nike和珠寶品牌Tiffany & Co.合作推出新款Air Force 1 Low波鞋。Nike上月公布相關運動鞋外型時已引起轟動，周二（7日）發售時亦被搶購一空，更被炒貴至原價三倍。Nike和 Tiffany & Co.決定加碼合作，推出925銀製特別版鞋盒。

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該款鞋盒蓋內外分別刻有兩個品牌的標誌，整體重量達23磅（約10.4公斤）。設計耗時155小時，涉及大量切割、烙印和拋光過程，鞋盒內塗上Tiffany & Co.標誌性藍色顔料。

    點擊圖片放大
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這款鞋原本配以 Tiffany & Co.獨有藍色紙盒，官方售價為400美元（約3,120港元），但已被搶購一空，現時部分二手網站炒價更高達每對1,200美元（約9,360港元）。

高比拜仁MVP球季波衫4524萬成交 拍賣史上第二貴 【下一頁】

Air Force 1 Low波鞋採用全黑絨面皮革，有一點與普通Air Force鞋不同的是，這款鞋的Nike標誌採用Tiffany & Co.的標誌性天藍色。Tiffany & Co.同時出售其他聯乘產品，包括印有Nike標誌的口哨及牙刷等，售價介乎250至475美元（約1,950至3,705港元）。

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責任編輯：李俊儀

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