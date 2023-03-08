【國泰機票】國泰航空預告夏季日本航班大增6成　高票價何時改善？

國泰航空 （00293） 今年初受累日本航班限制，令每周赴日航班限制於72班，隨日本最新解除限制，國泰顧客及商務總裁劉凱詩在2022年業績發布會上表示，正加緊提升日本航線供應以應付需求急增，預料今年夏季航季高峰時每周可有約120班航班，即較現時多出66%。

疫情以來，機票價格居高不下，國泰航空行政總裁林紹波補充，國泰正盡最大努力提升運力，相信供求效應會令機票價格回落，並稱「機票票價正在回落」。

林紹波：2024年才全面恢復運力不是國泰慢

林紹波又再次解釋，國泰航空至明年底前才能恢復疫情運力是因為香港復常起點較低和較晚，在疫情最受打擊時，國泰只能營運正常水平不足5%，令部分機師牌照未能符合新近度（recency）要求，而且香港較其他地區晚開始開放，強調國泰復常步伐比不少同業、城市都要快。

國泰航空與香港快運最新客運運力已恢復疫情前50%水平，較去年底33%再提升，涉及逾70個目的地，料年底運力升至70%後，可往來80個地點。國泰航空於疫情前經營來往119個地點。

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記者：麥德銘