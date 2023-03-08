  • 23°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰機票】國泰航空預告夏季日本航班大增6成　高票價何時改善？

股市 18:27 2023/03/08

分享：

分享：

國泰航空 （00293） 今年初受累日本航班限制，令每周赴日航班限制於72班，隨日本最新解除限制，國泰顧客及商務總裁劉凱詩在2022年業績發布會上表示，正加緊提升日本航線供應以應付需求急增，預料今年夏季航季高峰時每周可有約120班航班，即較現時多出66%。

疫情以來，機票價格居高不下，國泰航空行政總裁林紹波補充，國泰正盡最大努力提升運力，相信供求效應會令機票價格回落，並稱「機票票價正在回落」。

林紹波：2024年才全面恢復運力不是國泰慢

林紹波又再次解釋，國泰航空至明年底前才能恢復疫情運力是因為香港復常起點較低和較晚，在疫情最受打擊時，國泰只能營運正常水平不足5%，令部分機師牌照未能符合新近度（recency）要求，而且香港較其他地區晚開始開放，強調國泰復常步伐比不少同業、城市都要快。

國泰航空與香港快運最新客運運力已恢復疫情前50%水平，較去年底33%再提升，涉及逾70個目的地，料年底運力升至70%後，可往來80個地點。國泰航空於疫情前經營來往119個地點。

相關文章：

【國泰業績】國泰航空去年虧損擴大至65億元、午後倒升　燃油對沖大賺36億、自營業務下半年轉賺

記者：麥德銘

港股 機票 航空 日本 國泰航空 國泰航空（00293）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

下一篇文章

【HSBC滙豐】廖宜建：數碼人民幣料有助放寬跨境結算規則　香港應抓住發展機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌270點　再聞加息響　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌270點　再聞加息響　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾舌戰議員　通脹5、6%人們會生活得更好？誓言減慢經濟增長　嚇怕環球股滙
【美國加息】鮑威爾舌戰議員　通脹5、6%人們會生活得更好？誓言減慢經濟增長　嚇怕環球股滙
【港股市況】ATM跌2%至4%　直播概念股鬥炒　電視廣播升逾8成、香港科技探索升27%　恒指跌483點險守二萬關（不斷更新）
【港股市況】ATM跌2%至4%　直播概念股鬥炒　電視廣播升逾8成、香港科技探索升27%　恒指跌483點險守二萬關（不斷更新）
【電視廣播TVB】電視廣播抽升85%見3年高　《TVB識貨》淘寶首播485萬人次收看、十大成交券商有哪些？
【電視廣播TVB】電視廣播抽升85%見3年高　《TVB識貨》淘寶首播485萬人次收看、十大成交券商有哪些？
【美股期貨】 鮑威爾講話+小非農數據前　美股期貨變動不大、道指期貨升26點（不斷更新）
【美股期貨】 鮑威爾講話+小非農數據前　美股期貨變動不大、道指期貨升26點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款