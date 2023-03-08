新香港人住滿7年即入市　468萬購青衣居屋青華苑

樓市交投氣氛愈來愈暢旺，不少新香港人買家亦加快入市，以免遲買會貴。利嘉閣地產梁均耀表示，青衣青華苑B座中層14室，實用面積438平方呎，兩房間隔，外望山景，日前以468萬元（已補地價）易手，實用呎價約10,685元。

梁均耀透露，買家為新香港人，剛在港住滿7年，想趁樓價全面回升前入市，其後經代理介紹認識青華苑，覺得環境合適，視察不同戶型後，認為上述單位內櫳四正，裝修企理，景觀開揚，故立即與業主議價，促成交易。

據了解，原業主於2019年底以480萬元購入單位，持貨至今出售，帳面蝕12萬元，物業期內貶值約2.5%，而青華苑現時約有61個放盤，入場費380萬起。

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