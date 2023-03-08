▲ 【業績｜濠賭】澳博去年虧損78億 EBITDA虧損31億 不派息

澳博控股 （00880） 公布截至12月底止全年業績，去年博彩淨收益減少36.6%至60.92億元；經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）虧損30.95億元，較去年同期虧損擴大95.8%；澳博期內虧損77.98億元，按年擴大88.2%，不派末期息。

澳博總淨收益按年跌33.7%至66.79億元，包括貴賓博彩毛收益跌64.2%至4.86億元、中場博彩毛收益跌34.5%至55.53億元；角子機博彩毛收益跌22.5%至4.16億元；酒店、餐飲、零售、租賃及相關服務收益5.87億元，按年增25.3%。

澳博表示，將繼續按政府規定建設、擁有以及管理或投資於澳門的娛樂場及相關業務；以具成本效益及可持續的方式改進現有業務；專注澳門業務，同時考慮 亞洲區內有利未來擴展的機會；維持穩健財政狀況以維持長期增長。

澳娛綜合截至12月底共有9間衛星娛樂場，按年淨減少5間，包括巴比倫 、鑽石 、金龍、萬龍及御龍娛樂場已於去年12月27日關閉，兩個集團旗下自行推廣娛樂場，東方及海島亦於同日關閉。

澳娛博彩經營權去年底獲延長至2032年底，部分場所需支付年度使用費用，2023年至2025年間共付約6700萬元，自2026年起為2.2億元，首年（2023年）相當於每平方米728元，第二至第三年（2024年及2025年）將按通脹調整，2026年則為每平方米2427元，往後則按當地價格指數調整。

澳博表示，新冠疫情及應對措施正不斷變化，集團無法確認訪澳人次何時全面恢復，或疫情現逆轉下，旅遊限制會否重新執行。

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記者：宋佩恩