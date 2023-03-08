滬江維多利亞學校培育雙語全方位人才   校外生獎學金啟發學生潛能

▲ 滬江維多利亞學校特設外校生獎學金，支持學生成就卓越。

作為本港頂尖私立學校，滬江維多利亞學校 (VSA) 提供多元化並着重實踐的中小學國際文憑課程 (IB)。學校非常重視學生的雙語能力及全人發展，給予學生充分的自由，並提供先進，多元化的設施，讓他們發展於學術或其他領域的興趣。為更豐富學生的學習體驗，學校更於2022年完成達港幣4.2億元的校園擴建計劃，投入一系列嶄新的創科、體藝及學習設施，以推動學生的雙語及多元發展。



着重探究式教學 培育中英雙語人才



VSA課程以探究式教學為核心，培養學生的思考探究能力。全新的中、小學圖書館不但藏書更多，學習資源更豐富，鼓勵自主學習。館內更設有多個研討室，促進學生互相交流知識。學校重視學生的雙語水平，而多語的環境更促進不同語言學生的溝通，讓學生提升他們的中英雙語及其他語文能力，為前往海外升學或未來發展鋪路。



啟發設計思維 提升解難能力



校園新翼內的「想•創中心」是學校的科技與設計的大本型。「創客室」、「V++教室」等除了讓學生學習編程等數碼技能外，更訓練他們的設計思維、創造力及解難能力，不但讓學生裝備所需技能，更引導他們積極回饋社會，成為責任公民。

▲ VSA鼓勵學生發展藝術潛能，提供表演機會，增加舞台經驗及自信心。

鼓勵學生發展藝術與體育 多元化學會激發領導才能



VSA積極支持學生發掘對藝術及運動的興趣。有意投身藝術界的學生可利用校內配備專業級影音器材的演藝劇場作表演，豐富的舞台經驗將提升學生的自信心。而熱衷於運動的學生則可利用校內多元化的體育設施作訓練，學校亦會為學生安排不同的校外比賽機會，增加他們的實戰經驗。此外，VSA設有超過150個「創造、行動與服務學會」(CAS Club) ，讓學生探索不同領域的熱忱，並培育領導才能；學生之間更可互相交流心得，增強人際網絡。

▲ 對體育運動滿懷熱誠的學生可於VSA一展所長

外校生獎學金鼓勵學生成就卓越

VSA特別為賦有才能的學生提供多元化的獎學金，讓他們成為熱誠、健康及學有所成的新一代。獎學金計劃實現學校的願景，培育學生「珍視自己，尊重他人」、「追求卓越，成就自我」及「實踐理想，服務世界」。校外獎學金計劃專為嘉許非本校學生於學術、運動及服務等方面的傑出成就而設，獎學金得主可獲得一次性豁免25%至100%之學費。校外生如在學術、體育、藝術、領袖才能或社會服務其中一領域獲卓越表現，便可於入學時申請獎學金；計劃由即日至五月下旬接受申請。



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(特約)