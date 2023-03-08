滬江維多利亞學校孕育雙語全才

▲ VSA定期舉辦入學簡介會，讓家長了解學校的辦學理念

滬江維多利亞學校 (VSA) 為一所提供「一條龍」中小學國際文憑課程(IB) 的頂尖私立學校，一直以「培養樂學進取、身心健康、學有所成的、具備全球視野的雙語學習者」為己任。學校採用雙語教學，重視全人教育，課程種類豐富且具備挑戰性。VSA着力培養學生的中英語文能力及對中華文化與傳承；鼓勵學生探索藝術、科技及體育等方面的興趣和熱忱；激發學生的設計思維，讓他們了解國際議題，並引導他們以創意解決問題。為推動學生的全方位發展，學校提供先進、多元化的教學設施，並給予學生高度的自由與充分的機會發展興趣，並於不同範疇追求卓越。



中英雙語並重 沉浸式教學培養主動性



為了培育全方位雙語學習者，VSA小學課程(PYP) 中英兼備，一至三年級學生由英文及中文老師共同教授，奠下穩固語文基石。而中學項目(MYP) 中，學生則必須修讀語言及中英語文學。全新設計佈局的中小學圖書館便為學生提供更豐富的資源探索語言及各項科目。

另外，VSA着重探究式學習，理論與實踐兼備，並鼓勵學生主動學習，營造濃厚的學習氛圍。校園新翼設有更多自學空間，全新的圖書館內亦設多個研習室，讓學生分享知識及交流。

▲ 學生於「想•創中心」學習編程、數碼製造知識和技巧

鼓勵創意解難 發展藝術潛能



多元化的課程及設施支持學生掌握於21世紀所需具備知識的技巧。VSA重視學生的創意、設計思維及解難能力。佔全層的「想•創中心」除了讓學生學習編程、創作機械人外，更讓他們發揮創意，親自設計解決問題的方法。另外，學校鼓勵學生發揮藝術才華，配備專業級設置的演藝劇場便為學生帶來更真切的體驗、更多演出機會，增強自信心。學校亦不時安排學生參與不同範疇的校外比賽，他們可從中實踐所學，取得實戰經驗，為未來投身各項專業鋪路。

▲ 專業級演藝劇場鼓勵學生發揮表演藝術潛能

校園導覽及網上研討會現正接受預約



VSA定期舉辦入學簡介會，讓家長了解學校的辦學理念。家長更可預約校園導覽，親身體驗校園多元化的設施。另外，中學部不時舉辦網上研討會，校長及老師會就不同主題講解學校的教學核心及如何成就學生的發展。下一場中學部網上研討會將於3月16日舉行，以「全球化下的雙語學習者」為題，將詳細介紹VSA的課程及活動如何培養並鞏固學生的中英語文能力，孕育全球化下具備國際視野的新一代。

詳情請瀏覽：https://bit.ly/3kna7lN

(特約)