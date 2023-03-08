【保險業務】永明金融擬年內增聘500人拓內地業務 冀增內地客業務佔比至3成水平

香港與內地恢復通關，各大保險公司均積極展開部署，準備拓展內地市場，香港永明金融行政總裁林嘉言接受訪問時表示，希望透過訪港內地客（MCV）、銀保生意，讓公司在香港市場有更大的發展，他透露公司今年計劃增聘500名代理至3000名，新聘請的代理會集中內地訪客業務為主。

【全球首富】奧斯卡導演宣布製作馬斯克紀錄片 惟主人公似乎不以為然【下一頁】

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

林嘉言表示，該行過去較着重高淨值客戶，但相關業務技能以及技能組合其實同樣適用於內地客戶，他認為香港目前的經濟狀況及旅客人數仍處於復甦階段，預期第2季訪港旅客人數才會完全復甦，林嘉言期望今年內地訪客佔其公司業務佔比可增至三成左右的水平。鑑於目前息口較高，儲蓄類型保險的吸引力下降，永明未來將集中於人壽保險及醫療平臺兩項業務上。

永明年初公布與大新銀行（2356）簽訂協議，拓展銀行保險業務，林嘉言指出在新冠肺炎疫前，銀保佔本港保險市場一半，因此「不可能不接觸」，惟他強調目前合作仍有待保監局審批，暫未定正式推出日期。

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

最後，林嘉言亦透露專為高端客人服務的新客戶服務中心「永明薈」亦將在4月份落成，永明年內亦將重新整合醫療平台服務，為醫保客戶推供更好的服務體驗。

【消費優惠】國際婦女節 YOHO MALL及MOKO新世紀廣場推 5折期間限定美容優惠【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱