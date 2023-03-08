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【保險業務】永明金融擬年內增聘500人拓內地業務 冀增內地客業務佔比至3成水平

理財智慧 18:29 2023/03/08

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香港與內地恢復通關，各大保險公司均積極展開部署，準備拓展內地市場，香港永明金融行政總裁林嘉言接受訪問時表示，希望透過訪港內地客（MCV）、銀保生意，讓公司在香港市場有更大的發展，他透露公司今年計劃增聘500名代理至3000名，新聘請的代理會集中內地訪客業務為主。

【全球首富】奧斯卡導演宣布製作馬斯克紀錄片　惟主人公似乎不以為然【下一頁

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

林嘉言表示，該行過去較着重高淨值客戶，但相關業務技能以及技能組合其實同樣適用於內地客戶，他認為香港目前的經濟狀況及旅客人數仍處於復甦階段，預期第2季訪港旅客人數才會完全復甦，林嘉言期望今年內地訪客佔其公司業務佔比可增至三成左右的水平。鑑於目前息口較高，儲蓄類型保險的吸引力下降，永明未來將集中於人壽保險及醫療平臺兩項業務上。

永明年初公布與大新銀行（2356）簽訂協議，拓展銀行保險業務，林嘉言指出在新冠肺炎疫前，銀保佔本港保險市場一半，因此「不可能不接觸」，惟他強調目前合作仍有待保監局審批，暫未定正式推出日期。

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

最後，林嘉言亦透露專為高端客人服務的新客戶服務中心「永明薈」亦將在4月份落成，永明年內亦將重新整合醫療平台服務，為醫保客戶推供更好的服務體驗。

【消費優惠】國際婦女節 YOHO MALL及MOKO新世紀廣場推 5折期間限定美容優惠【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

 

 

 

 

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